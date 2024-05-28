Чергові мільйони на укриття в одній зі шкіл Одеси — де планують його облаштувати

Одеський ліцей №8. Фото: osvita-omr.gov.ua

В Хаджибейському районі Одеси розпочнуть роботи з переобладнання підвального приміщення ліцею №8 в укриття цивільного захисту. На це витратять понад сім мільйонів гривень, які будуть надані з державного та обласного бюджетів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Закупівля на ремонт укриття. Фото: скриншот

Результати аукціону

Замовником стала КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ систем освіти Хаджибейського району м. Одеси". Закупівлю провели без використання електронної системи, а переможцем було обрано ТОВ "Будівельна компанія "Бейсік Буд"", яка погодилась виконати роботи за чітко зазначену суму у тендері — 7 528 432,06 гривень.

Підрядник має виконати ремонт підвальних приміщень в Одеському ліцеї № 8, що розміщується на вул. Іцхака Рабіна, 8. Роботи мають бути завершені до кінця поточного року.

Що планують зробити

Згідно з договорами, підрядник має виконати повне відновлення та укріплення стін, сходинок, облаштування системи сповіщення про небезпеку, а також забезпечити приміщення меблями та сантехнікою. Крім того, заплановано пофарбування стель і вирівнювання стін.

Інші тендери на укриття в Одесі

Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси також планується ремонт укриття, на який виділять близько 4 мільйонів гривень. Також у Київському районі Одеси планують відремонтувати підвал будинку-інтернату та улаштувати там найпростіше укриття для вихованців. Попередньо, роботи оцінили майже у 4 мільйона гривень.

Окрім цього, в місті відреставрують два укриття для навчальних закладів, на що передбачено понад 10 мільйонів гривень. Замовником цих робіт виступила комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського районів"