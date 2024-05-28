Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Чергові мільйони на укриття в одній зі шкіл Одеси — де планують його облаштувати arrow

Чергові мільйони на укриття в одній зі шкіл Одеси — де планують його облаштувати

28 травня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чергові мільйони на укриття в одній зі шкіл Одеси — де планують його облаштувати
Одеський ліцей №8. Фото: osvita-omr.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Хаджибейському районі Одеси розпочнуть роботи з переобладнання підвального приміщення ліцею №8 в укриття цивільного захисту. На це витратять понад сім мільйонів гривень, які будуть надані з державного та обласного бюджетів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
В Одесі улаштують укриття за 8 мільйонів
Закупівля на ремонт укриття. Фото: скриншот

Результати аукціону

Замовником стала КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ систем освіти Хаджибейського району м. Одеси". Закупівлю провели  без використання електронної системи, а переможцем було обрано ТОВ "Будівельна компанія "Бейсік Буд"", яка погодилась виконати роботи за чітко зазначену суму у тендері — 7 528 432,06 гривень. 

Підрядник має виконати ремонт підвальних приміщень в Одеському ліцеї № 8, що розміщується на вул. Іцхака Рабіна, 8. Роботи мають бути завершені до кінця поточного року. 

Що планують зробити

Згідно з договорами, підрядник має виконати повне відновлення та укріплення стін, сходинок, облаштування системи сповіщення про небезпеку, а також забезпечити приміщення меблями та сантехнікою. Крім того, заплановано пофарбування стель і вирівнювання стін.

Інші тендери на укриття в Одесі

Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси також планується ремонт укриття, на який виділять близько 4 мільйонів гривень. Також у Київському районі Одеси планують відремонтувати підвал будинку-інтернату та улаштувати там найпростіше укриття для вихованців. Попередньо, роботи оцінили майже у 4 мільйона гривень.

Окрім цього, в місті відреставрують два укриття для навчальних закладів, на що передбачено понад 10 мільйонів гривень. Замовником цих робіт виступила комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського районів"

Одеса
ремонт
тендер
Одеська ОДА
Новини Одеси
закупівлі
бюджет
укриття
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби