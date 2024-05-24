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В одеському інтернаті з'явиться укриття за 4 мільйона — Prozorro

24 травня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В одеському інтернаті з'явиться укриття за 4 мільйона — Prozorro
В Одесі планють улаштувати укриття у підвалі інтернату. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Київському районі Одеси планують відремонтувати підвал будинку-інтернату та улаштувати там найпростіше укриття для вихованців. Попередньо, роботи оцінили майже у 4 мільйона гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Зазначимо, що замовником став Департамент капбудівництва та дорожнього господарства Одеської обладміністрації. Виділити на ремонт планують 3 705 590,6 гривень. Пропозиції можна подавати до 8 червня, а початок аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями відбудеться 10 червня. 

Усі роботи підрядник має здати до 31 січня 2025 року. Укриття планують улаштувати у підвальних приміщеннях дитячого будинку-інтернату, що розташований на вул. Макаренко, 20.

Що планують зробити

У кошторисі зазначено близько 200 пунктів запланованих робіт. Основні з них це:

  • мурування та укріплення стін, сходин; 
  • улаштування гідроізоляції та утеплення поверхонь;
  • прокладання трубопроводу гарячої та холодної води;
  • встановлення каналізації;
  • налагодження систем пожежогасіння,
  • димовиведення і сповіщення;
  • облаштування меблями, сантехнікою й електрикою;
  • благоустрій майданчика ґанку та встановлення огорожі.

Інші тендери на укриття в закладах освіти 

Нагадаємо, що у Миколаєві планують відремонтувати підвали ліцею та улаштувати там укриття, аби учасники освітнього процесу могли перебувати в безпеці у разі тривоги. Однак попередня вартість робіт становить понад 20 мільйонів гривень. 

Також у місті Южне Одеської області планують перебудувати підвали ліцею №1 в укриття. Попередньо, роботи оцінили у понад 21 мільйона гривень. 

Додамо, що у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму цього року, минулу закупівлю провели в лютому

Одеса
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