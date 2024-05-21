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Безпека за 20 мільйонів — на Одещині в одній зі шкіл з'явиться укриття

21 травня 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Безпека за 20 мільйонів — на Одещині в одній зі шкіл з'явиться укриття
Діти в укритті. Фото ілюстративне: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У місті Южне Одеської області планують перебудувати підвали ліцею в укриття, аби учасники освітнього процесу могли перебувати в безпеці у разі тривоги. Однак попередня вартість робіт становить понад 21 мільйона гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Зазначимо, що замовником стало Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області, яке готовий витратити на будівництво 21 640 345 гривень. 

Початок аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями відбудеться 28 травня. Усі роботи підрядник має здати до 20 грудня поточного року. Укриття планують улаштувати у підвальних приміщеннях ліцею №1. 

Що планують зробити

У договорах зазначено понад1500 пунктів робіт. Основні з них це:

  • роботи зі зміни рівня підлоги та інші земляні роботи;
  • мурування та укріплення стін, сходин; 
  • улаштування гідроізоляції та утеплення поверхонь;
  • фарбування та штукатурення фасадів;
  • прокладання трубопроводу гарячої та холодної води;
  • встановлення каналізації;
  • встановлення дверей;
  • облаштування меблями, сантехнікою й електрикою;
  • благоустрій майданчику ґанку та встановлення огорожі.

Інші укриття в селах  на Одещині  

Нагадаємо,  що у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому.

Також у селі Мирне на Одещині розпочали переобладнання підвального приміщення будинку культури для створення споруди цивільного захисту. Загальні витрати на цей проєкт становитимуть понад 17 мільйонів гривень, кошти на які виділяються з державного та обласного бюджетів.

Крім того, у Подільському районі області планується встановлення укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт оцінюється майже у 17 мільйонів гривень.

Одеса
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