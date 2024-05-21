Безпека за 20 мільйонів — на Одещині в одній зі шкіл з'явиться укриття
У місті Южне Одеської області планують перебудувати підвали ліцею в укриття, аби учасники освітнього процесу могли перебувати в безпеці у разі тривоги. Однак попередня вартість робіт становить понад 21 мільйона гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
Зазначимо, що замовником стало Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області, яке готовий витратити на будівництво 21 640 345 гривень.
Початок аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями відбудеться 28 травня. Усі роботи підрядник має здати до 20 грудня поточного року. Укриття планують улаштувати у підвальних приміщеннях ліцею №1.
Що планують зробити
У договорах зазначено понад1500 пунктів робіт. Основні з них це:
- роботи зі зміни рівня підлоги та інші земляні роботи;
- мурування та укріплення стін, сходин;
- улаштування гідроізоляції та утеплення поверхонь;
- фарбування та штукатурення фасадів;
- прокладання трубопроводу гарячої та холодної води;
- встановлення каналізації;
- встановлення дверей;
- облаштування меблями, сантехнікою й електрикою;
- благоустрій майданчику ґанку та встановлення огорожі.
Інші укриття в селах на Одещині
Нагадаємо, що у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому.
Також у селі Мирне на Одещині розпочали переобладнання підвального приміщення будинку культури для створення споруди цивільного захисту. Загальні витрати на цей проєкт становитимуть понад 17 мільйонів гривень, кошти на які виділяються з державного та обласного бюджетів.
Крім того, у Подільському районі області планується встановлення укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт оцінюється майже у 17 мільйонів гривень.
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