Безпека за 20 мільйонів — на Одещині в одній зі шкіл з'явиться укриття

Діти в укритті. Фото ілюстративне: УНІАН

У місті Южне Одеської області планують перебудувати підвали ліцею в укриття, аби учасники освітнього процесу могли перебувати в безпеці у разі тривоги. Однак попередня вартість робіт становить понад 21 мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Зазначимо, що замовником стало Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області, яке готовий витратити на будівництво 21 640 345 гривень.

Початок аукціону у форматі відкритих торгів з особливостями відбудеться 28 травня. Усі роботи підрядник має здати до 20 грудня поточного року. Укриття планують улаштувати у підвальних приміщеннях ліцею №1.

Що планують зробити

У договорах зазначено понад1500 пунктів робіт. Основні з них це:

роботи зі зміни рівня підлоги та інші земляні роботи;

мурування та укріплення стін, сходин;

улаштування гідроізоляції та утеплення поверхонь;

фарбування та штукатурення фасадів;

прокладання трубопроводу гарячої та холодної води;

встановлення каналізації;

встановлення дверей;

облаштування меблями, сантехнікою й електрикою;

благоустрій майданчику ґанку та встановлення огорожі.

Інші укриття в селах на Одещині

Нагадаємо, що у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому.

Також у селі Мирне на Одещині розпочали переобладнання підвального приміщення будинку культури для створення споруди цивільного захисту. Загальні витрати на цей проєкт становитимуть понад 17 мільйонів гривень, кошти на які виділяються з державного та обласного бюджетів.

Крім того, у Подільському районі області планується встановлення укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт оцінюється майже у 17 мільйонів гривень.