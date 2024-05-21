Безопасность за 20 миллионов — в Одесской области в одной из школ появится укрытие
В городе Южный Одесской области планируют перестроить подвалы лицея в укрытие, чтобы участники образовательного процесса могли находиться в безопасности в случае тревоги. Однако предварительная стоимость работ составляет более 21 миллиона гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Отметим, что заказчиком стало Управление капитального строительства Южного городского совета Одесского района, которое готово потратить на строительство 21 640 345 гривен.
Начало аукциона в формате открытых торгов по особенностям состоится 28 мая. Все работы подрядчик должен сдать до 20 декабря этого года. Укрытие планируют устроить в подвальных помещениях лицея №1.
Что планируют сделать
В договорах указано более 1 500 пунктов работ. Основные из них это:
- работы по изменению уровня пола и другие земляные работы;
- кладка и укрепление стен, ступеней;
- устройство гидроизоляции и утепление поверхностей;
- покраска и штукатурка фасадов;
- прокладка трубопровода горячей и холодной воды;
- установление канализации;
- установка дверей;
- обустройство мебелью, сантехникой и электричеством;
- благоустройство площадки крыльца и установка забора.
Другие укрытия в селах Одесской области
Напомним, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошлую закупку провели в феврале.
Также в селе Мирное в Одесской области приступили к переоборудованию подвального помещения дома культуры для создания сооружения гражданской защиты. Общие расходы на этот проект составят более 17 миллионов гривен, средства на которые выделяются из государственного и областного бюджетов.
Кроме того, в Подольском районе области планируется установка укрытия на 200 человек. Предварительная стоимость работ оценивается почти в 17 миллионов гривен.
Читайте Новини.LIVE!