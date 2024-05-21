Безопасность за 20 миллионов — в Одесской области в одной из школ появится укрытие

Дети в укрытии. Фото иллюстративное: УНИАН

В городе Южный Одесской области планируют перестроить подвалы лицея в укрытие, чтобы участники образовательного процесса могли находиться в безопасности в случае тревоги. Однако предварительная стоимость работ составляет более 21 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Отметим, что заказчиком стало Управление капитального строительства Южного городского совета Одесского района, которое готово потратить на строительство 21 640 345 гривен.

Начало аукциона в формате открытых торгов по особенностям состоится 28 мая. Все работы подрядчик должен сдать до 20 декабря этого года. Укрытие планируют устроить в подвальных помещениях лицея №1.

Что планируют сделать

В договорах указано более 1 500 пунктов работ. Основные из них это:

работы по изменению уровня пола и другие земляные работы;

кладка и укрепление стен, ступеней;

устройство гидроизоляции и утепление поверхностей;

покраска и штукатурка фасадов;

прокладка трубопровода горячей и холодной воды;

установление канализации;

установка дверей;

обустройство мебелью, сантехникой и электричеством;

благоустройство площадки крыльца и установка забора.

Другие укрытия в селах Одесской области

Напомним, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошлую закупку провели в феврале.

Также в селе Мирное в Одесской области приступили к переоборудованию подвального помещения дома культуры для создания сооружения гражданской защиты. Общие расходы на этот проект составят более 17 миллионов гривен, средства на которые выделяются из государственного и областного бюджетов.

Кроме того, в Подольском районе области планируется установка укрытия на 200 человек. Предварительная стоимость работ оценивается почти в 17 миллионов гривен.