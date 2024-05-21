Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Безопасность за 20 миллионов — в Одесской области в одной из школ появится укрытие arrow

Безопасность за 20 миллионов — в Одесской области в одной из школ появится укрытие

21 мая 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Безопасность за 20 миллионов — в Одесской области в одной из школ появится укрытие
Дети в укрытии. Фото иллюстративное: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В городе Южный Одесской области планируют перестроить подвалы лицея в укрытие, чтобы участники образовательного процесса могли находиться в безопасности в случае тревоги. Однако предварительная стоимость работ составляет более 21 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
На Одесщине построят укрытие для лицея более 20 миллионов
Объявления аукциона. Фото: скриншот

Больше о тендере

Отметим, что заказчиком стало Управление капитального строительства Южного городского совета Одесского района, которое готово потратить на строительство 21 640 345 гривен.

Начало аукциона в формате открытых торгов по особенностям состоится 28 мая. Все работы подрядчик должен сдать до 20 декабря этого года. Укрытие планируют устроить в подвальных помещениях лицея №1.

Что планируют сделать

В договорах указано более 1 500 пунктов работ. Основные из них это:

  • работы по изменению уровня пола и другие земляные работы;
  • кладка и укрепление стен, ступеней;
  • устройство гидроизоляции и утепление поверхностей;
  • покраска и штукатурка фасадов;
  • прокладка трубопровода горячей и холодной воды;
  • установление канализации;
  • установка дверей;
  • обустройство мебелью, сантехникой и электричеством;
  • благоустройство площадки крыльца и установка забора.

Другие укрытия в селах Одесской области

Напомним, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошлую закупку провели в феврале.

Также в селе Мирное в Одесской области приступили к переоборудованию подвального помещения дома культуры для создания сооружения гражданской защиты. Общие расходы на этот проект составят более 17 миллионов гривен, средства на которые выделяются из государственного и областного бюджетов.

Кроме того, в Подольском районе области планируется установка укрытия на 200 человек. Предварительная стоимость работ оценивается почти в 17 миллионов гривен.

Одесса
тендер
Одесская область
закупки
безопасность
укрытия
школа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify