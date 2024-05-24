В одесском интернате появится укрытие за 4 миллиона — Prozorro
В Киевском районе Одессы планируют отремонтировать подвал дома-интерната и устроить там самое простое укрытие для воспитанников. Предварительно работы оценили почти в 4 миллиона гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
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Отметим, что заказчиком стал Департамент капстроительства и дорожного хозяйства Одесской обладминистрации. Выделить на ремонт планируют 3705590,6 гривен. Предложения можно подавать до 8 июня, а начало аукциона в формате открытых торгов с особенностями состоится 10 июня.
Все работы подрядчик должен сдать по 31 января 2025 года. Укрытие планируют устроить в подвальных помещениях детского дома-интерната, расположенного на ул. Макаренко, 20.
Что планируют сделать
В смете отмечено около 200 пунктов запланированных работ. Основные из них:
- кладка и укрепление стен, ступеней;
- устройство гидроизоляции и утепление поверхностей;
- прокладка трубопровода горячей и холодной воды;
- установление канализации;
- наладка систем пожаротушения,
- дымопровода и оповещения;
- обустройство мебелью, сантехникой и электричеством;
- благоустройство площадки крыльца и установка забора.
Другие тендеры на укрытие в учебных заведениях
Напомним, что в Николаеве планируют отремонтировать подвалы лицея и устроить там укрытие, чтобы участники образовательного процесса могли находиться в безопасности в случае тревоги. Однако предварительная стоимость работ составляет более 20 миллионов гривен.
Также в городе Южное Одесской области планируют перестроить подвалы лицея №1 в укрытие. Предварительно, работы оценили более чем в 21 миллион гривен.
Добавим, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошедшую закупку провели в феврале.
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