В одесском интернате появится укрытие за 4 миллиона — Prozorro

В Одессе планируют устроить укрытие в подвале интерната. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киевском районе Одессы планируют отремонтировать подвал дома-интерната и устроить там самое простое укрытие для воспитанников. Предварительно работы оценили почти в 4 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Отметим, что заказчиком стал Департамент капстроительства и дорожного хозяйства Одесской обладминистрации. Выделить на ремонт планируют 3705590,6 гривен. Предложения можно подавать до 8 июня, а начало аукциона в формате открытых торгов с особенностями состоится 10 июня.

Все работы подрядчик должен сдать по 31 января 2025 года. Укрытие планируют устроить в подвальных помещениях детского дома-интерната, расположенного на ул. Макаренко, 20.

Что планируют сделать

В смете отмечено около 200 пунктов запланированных работ. Основные из них:

кладка и укрепление стен, ступеней;

устройство гидроизоляции и утепление поверхностей;

прокладка трубопровода горячей и холодной воды;

установление канализации;

наладка систем пожаротушения,

дымопровода и оповещения;

обустройство мебелью, сантехникой и электричеством;

благоустройство площадки крыльца и установка забора.

Другие тендеры на укрытие в учебных заведениях

Напомним, что в Николаеве планируют отремонтировать подвалы лицея и устроить там укрытие, чтобы участники образовательного процесса могли находиться в безопасности в случае тревоги. Однако предварительная стоимость работ составляет более 20 миллионов гривен.



Также в городе Южное Одесской области планируют перестроить подвалы лицея №1 в укрытие. Предварительно, работы оценили более чем в 21 миллион гривен.

Добавим, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошедшую закупку провели в феврале.