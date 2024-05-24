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В одесском интернате появится укрытие за 4 миллиона — Prozorro

24 мая 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В одесском интернате появится укрытие за 4 миллиона — Prozorro
В Одессе планируют устроить укрытие в подвале интерната. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Киевском районе Одессы планируют отремонтировать подвал дома-интерната и устроить там самое простое укрытие для воспитанников. Предварительно работы оценили почти в 4 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Больше о тендере

Отметим, что заказчиком стал Департамент капстроительства и дорожного хозяйства Одесской обладминистрации. Выделить на ремонт планируют 3705590,6 гривен. Предложения можно подавать до 8 июня, а начало аукциона в формате открытых торгов с особенностями состоится 10 июня.

Все работы подрядчик должен сдать по 31 января 2025 года. Укрытие планируют устроить в подвальных помещениях детского дома-интерната, расположенного на ул. Макаренко, 20.

Что планируют сделать

В смете отмечено около 200 пунктов запланированных работ. Основные из них:

  • кладка и укрепление стен, ступеней;
  • устройство гидроизоляции и утепление поверхностей;
  • прокладка трубопровода горячей и холодной воды;
  • установление канализации;
  • наладка систем пожаротушения,
  • дымопровода и оповещения;
  • обустройство мебелью, сантехникой и электричеством;
  • благоустройство площадки крыльца и установка забора.

Другие тендеры на укрытие в учебных заведениях

Напомним, что в Николаеве планируют отремонтировать подвалы лицея и устроить там укрытие, чтобы участники образовательного процесса могли находиться в безопасности в случае тревоги. Однако предварительная стоимость работ составляет более 20 миллионов гривен.

Также в городе Южное Одесской области планируют перестроить подвалы лицея №1 в укрытие. Предварительно, работы оценили более чем в 21 миллион гривен.

Добавим, что в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошедшую закупку провели в феврале.

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