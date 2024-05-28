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Очередные миллионы на укрытие в одной из школ Одессы — где планируют его обустроить

28 мая 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Очередные миллионы на укрытие в одной из школ Одессы — где планируют его обустроить
Одесский лицей №8. Фото: osvita-omr.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Хаджибейском районе Одессы начнут работы по переоборудованию подвального помещения лицея №8 в укрытие гражданской защиты. На это потратят более семи миллионов гривен, которые будут предоставлены из государственного и областного бюджетов.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Закупка на ремонт укрытия. Фото: скриншот

Результаты аукциона

Заказчиком стала КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений систем образования Хаджибейского района г. Одессы". Закупка была проведена без использования электронной системы, а победителем было выбрано ООО "Строительная компания "Бейсик Строй"", которая согласилась выполнить работы за четко указанную сумму в тендере — 7 528 432,06 гривен.

Подрядчик должен выполнить ремонт подвальных помещений в Одесском лицее № 8, расположенном на ул. Ицхака Рабина, 8. Работы должны быть завершены до конца этого года.

Что планируют сделать

Согласно договорам, подрядчик должен выполнить полное восстановление и укрепление стен, ступеней, обустройство системы оповещения об опасности, а также обеспечить помещение мебелью и сантехникой. Кроме того, запланирована покраска потолков и выравнивание стен.

Другие тендеры на укрытие в Одессе

Напомним, в Хаджибейском районе Одессы также планируется ремонт укрытия, на который выделят около 4 миллионов гривен. Также в Киевском районе Одессы планируют отремонтировать подвал дома-интерната и устроить там самое простое укрытие для воспитанников. Предварительно работы оценили почти в 4 миллиона гривен.

Кроме того, в городе отреставрируют два укрытия для учебных заведений, на что предусмотрено более 10 миллионов гривен. Заказчиком этих работ выступило коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского районов"

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