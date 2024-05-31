Более 100 миллионов — в четвертый раз на Prozorro объявлена закупка на ремонт школы в Одессе

Здание школы №39 в Одессе. Фото: google.maps

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило очередной тендер на проведение ремонтных работ в здании учебного заведения. Согласно информации, работы планируют сделать в школе №39, а их стоимость оценена более чем в 100 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления закупки. Фото: скриншот

Ремонт школы №39

Тендер предусматривает капитальный ремонт здания и элементов благоустройства близлежащей территории школы №39 по ул. Успенская, 20. Ожидаемая стоимость закупки составляет 109 316 200 гривен, а работы должны быть завершены до конца 2025 года.

Отметим, что эту закупку проводят уже в четвертый раз. Прошедшие две были объявлены в конце 2023 года и отменены из-за отсутствия предложений, последний раз — в прошлом месяце — предложение участника отклонили, хотя он отметил, что выполнить работы готов за 109 231 600 гривен.

Протокол раскрытия последней закупки. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Работы по ремонту здания школы включают в себя реконструкцию фасадов, кровли и утепление крыши, установку пандусов, замену окон и дверей. Также планируется проведение канализации и обустройства ограды на территории школы.

Другие тендеры на ремонт учебных заведений на Одесчине

Мы писали ранее, что в городе Арциз Болградского района Одесской области запланировали отремонтировать здания лицея №5. Работы оценили почти в 100 миллионов гривен, а подрядчик должен сдать объект до конца следующего года.

Также в Пересыпском районе Одессы будет проведен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №67. Предварительная стоимость работ составляет более 11 миллионов гривен.