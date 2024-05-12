В Одесі відремонтують одразу дві школи — які саме

Заклади, які відремонтують. Фото: фотоколаж

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило два тендери на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Згідно з інформацією, ремонти стосуватимуться школи №39 та гімназії №61. На роботи готові витратити понад 200 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Ремонт школи №39

Перший тендер передбачає капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території школи №39 по вул. Успенська, 20. Очікувана вартість закупівлі становить 109 316 200 гривень, а роботи мають бути завершені до кінця 2025 року. Вони містять в собі ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху, встановлення пандусів, заміну вікон та дверей, а також проведення каналізації та облаштування огорожі на території школи тощо. Зазначимо, що цю закупівлю проводять уже втретє. Минулі дві були оголошені наприкінці 2023 року та скасовані через відсутність пропозицій.

Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Ремонт гімназії №61

Другий тендер передбачає ремонт гімназії №61 за адресою Академіка Воробйова, 20/1. Вартість робіт оцінюється у 120 375 900 гривень. Згідно з технічною документацією, підрядник повинен замінити всі вікна, двері та покрівлю, провести тепло- та гідроізоляцію фундаменту та фасаду, налагодити пожежну безпеку, прокласти нову каналізацію та водогін, здійснити ремонт в приміщеннях та облаштувати подвір’я.

Тендер на ремонт гімназії. Фото: скриншот

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, для Одеси планують закупити близько 2 тисяч нових дорожніх знаків до кінця поточного року. Загалом на такі цілі у місті готові виділити майже 3 мільйони гривень.

Ми також повідомляли, що вартість послуг з ямкового ремонту автомобільних доріг в одному з районів Ізмаїла, що на Одещині, оцінили у майже 5 мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосило місцеве Управління житлово-комунального господарства.

Додамо, що Комунальне підприємство "Міські дороги" також оголосило тендер на ремонт міських доріг. Так, роботи з утримання доріг оцінили у понад 6 мільйонів гривень.