В Одесі відремонтують одразу дві школи — які саме
Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило два тендери на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Згідно з інформацією, ремонти стосуватимуться школи №39 та гімназії №61. На роботи готові витратити понад 200 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Ремонт школи №39
Перший тендер передбачає капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території школи №39 по вул. Успенська, 20. Очікувана вартість закупівлі становить 109 316 200 гривень, а роботи мають бути завершені до кінця 2025 року. Вони містять в собі ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху, встановлення пандусів, заміну вікон та дверей, а також проведення каналізації та облаштування огорожі на території школи тощо. Зазначимо, що цю закупівлю проводять уже втретє. Минулі дві були оголошені наприкінці 2023 року та скасовані через відсутність пропозицій.
Ремонт гімназії №61
Другий тендер передбачає ремонт гімназії №61 за адресою Академіка Воробйова, 20/1. Вартість робіт оцінюється у 120 375 900 гривень. Згідно з технічною документацією, підрядник повинен замінити всі вікна, двері та покрівлю, провести тепло- та гідроізоляцію фундаменту та фасаду, налагодити пожежну безпеку, прокласти нову каналізацію та водогін, здійснити ремонт в приміщеннях та облаштувати подвір’я.
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, для Одеси планують закупити близько 2 тисяч нових дорожніх знаків до кінця поточного року. Загалом на такі цілі у місті готові виділити майже 3 мільйони гривень.
Ми також повідомляли, що вартість послуг з ямкового ремонту автомобільних доріг в одному з районів Ізмаїла, що на Одещині, оцінили у майже 5 мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосило місцеве Управління житлово-комунального господарства.
Додамо, що Комунальне підприємство "Міські дороги" також оголосило тендер на ремонт міських доріг. Так, роботи з утримання доріг оцінили у понад 6 мільйонів гривень.
Читайте Новини.LIVE!