В Одесі продовжують ремонтувати заклади освіти — оголошено тендер на 68 мільйонів
У Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі та території загальноосвітньої школи №12, розташованої на вул. Марсельська, 6. Попередня вартість робіт становить понад 68 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
В Одесі планують зробити капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОЗОШ №12, розташованої на вул. Марсельська, 6. Зазначимо, що замовником стало Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яке готове витратити на ремонт 68 972 500 гривень. Початок аукціону призначено на 24 травня, а здати роботи підрядник повинен до 31 грудня 2025 року.
Що планують зробити
У договорах зазначено понад 200 пунктів запланований робіт. З них основне, що планують, це:
- Улаштування ґанків та дашків, встановлення пандусів;
- ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху;
- заміну дверей та вікон;
- роботи з проведення каналізації;
- встановлення футбольних воріт та огорожі поля;
- встановлення огорожі головної будівлі закладу
Інші ремонтні роботи в закладах освіти Одеси
Ми раніше писали, що в Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №67. Попередня вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень.
Також ми повідомляли, що для шкільних укриттів Пересипського району Одеси обрали постачальника меблів без аукціону. Сума тендеру перевищила два мільйони, а у переможця навіть не було конкурентів під час проведення закупівлі.
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