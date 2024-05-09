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В Одесі продовжують ремонтувати заклади освіти — оголошено тендер на 68 мільйонів

9 травня 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі продовжують ремонтувати заклади освіти — оголошено тендер на 68 мільйонів
Будівля школи в Одесі, на ремонт якої хочуть виділити майже 70 мільйонів гривень. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі  та території загальноосвітньої школи №12, розташованої на вул. Марсельська, 6. Попередня вартість робіт становить понад 68 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

В Одесі планують зробити капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОЗОШ №12, розташованої на вул. Марсельська, 6. Зазначимо, що замовником стало Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яке готове витратити на ремонт 68 972 500 гривень. Початок аукціону призначено на 24 травня, а здати роботи підрядник повинен до 31 грудня  2025 року.

Що планують зробити

У договорах зазначено понад 200 пунктів запланований робіт. З них основне,  що планують, це:

  • Улаштування ґанків та дашків, встановлення пандусів;
  • ремонт фасадів, покрівлі та утеплення даху;
  • заміну дверей та вікон;
  • роботи з проведення каналізації;
  • встановлення футбольних воріт та огорожі поля;
  • встановлення огорожі головної будівлі закладу
Фото поля ОЗОШ №12 в Одесі
Поле, яке теж хочуть відремонтувати. Фото: google.maps

Інші ремонтні роботи в закладах освіти Одеси

Ми раніше писали, що в Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №67. Попередня вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень. 

Також ми повідомляли, що для шкільних укриттів Пересипського району Одеси обрали постачальника меблів без аукціону. Сума тендеру перевищила два мільйони, а у переможця навіть не було конкурентів під час проведення закупівлі.

Одеса
ремонт
тендер
Одеська ОДА
Новини Одеси
закупівлі
школа

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