В Одессе продолжают ремонтировать учебные заведения — объявлен тендер на 68 миллионов

Здание школы в Одессе, на ремонт которой хотят выделить около 70 миллионов гривен. Фото: google.maps

В Пересыпском районе Одессы проведут капитальный ремонт здания и территории общеобразовательной школы №12, расположенной по ул. Марсельская, 6. Предварительная стоимость работ составляет более 68 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

В Одессе планируется произвести капитальный ремонт здания и элементов благоустройства прилегающей территории ООШ №12, расположенной на ул. Марсельская, 6. Отметим, что заказчиком стало Управление капитального строительства Одесского городского совета, готовое потратить на ремонт 68 972 500 гривен. Начало аукциона назначено на 24 мая, а сдать подрядчик должен до 31 декабря 2025 года.

Что планируют сделать

В договорах указано более 200 пунктов запланированных работ. Из них основное, что планируют, это:

Устройство крыльц и козырьков, установка пандусов;

ремонт фасадов, кровли и утепления кровли;

замену дверей и окон;

работы по проведению канализации;

установка футбольных ворот и ограждения поля;

установка ограждения главного здания заведения

Поле, которое также хотят отремонтировать. Фото: google.maps

Прочие ремонтные работы в учебных заведениях Одессы

Мы ранее писали, что в Пересыпском районе Одессы будет проведен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №67. Предварительная стоимость работ составляет более 11 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что для школьных укрытий Пересыпского района Одессы был выбран поставщик мебели без аукциона. Сумма тендера превысила два миллиона, а у победителя даже не было конкурентов при проведении закупки.