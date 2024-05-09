В Одессе продолжают ремонтировать учебные заведения — объявлен тендер на 68 миллионов
В Пересыпском районе Одессы проведут капитальный ремонт здания и территории общеобразовательной школы №12, расположенной по ул. Марсельская, 6. Предварительная стоимость работ составляет более 68 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
В Одессе планируется произвести капитальный ремонт здания и элементов благоустройства прилегающей территории ООШ №12, расположенной на ул. Марсельская, 6. Отметим, что заказчиком стало Управление капитального строительства Одесского городского совета, готовое потратить на ремонт 68 972 500 гривен. Начало аукциона назначено на 24 мая, а сдать подрядчик должен до 31 декабря 2025 года.
Что планируют сделать
В договорах указано более 200 пунктов запланированных работ. Из них основное, что планируют, это:
- Устройство крыльц и козырьков, установка пандусов;
- ремонт фасадов, кровли и утепления кровли;
- замену дверей и окон;
- работы по проведению канализации;
- установка футбольных ворот и ограждения поля;
- установка ограждения главного здания заведения
Прочие ремонтные работы в учебных заведениях Одессы
Мы ранее писали, что в Пересыпском районе Одессы будет проведен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №67. Предварительная стоимость работ составляет более 11 миллионов гривен.
Также мы сообщали, что для школьных укрытий Пересыпского района Одессы был выбран поставщик мебели без аукциона. Сумма тендера превысила два миллиона, а у победителя даже не было конкурентов при проведении закупки.
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