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Шкільним укриттям в Одесі поставлять меблі на 2 мільйони — підрядника обрали без аукціону

6 травня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Шкільним укриттям в Одесі поставлять меблі на 2 мільйони — підрядника обрали без аукціону
В Одесі закуплять меблів для шкільних укриттів на понад 2 мільйони. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Для шкільних укриттів Пересипського району Одеси обрали постачальника меблів без аукціону. Сума тендеру перевищила два мільйони, а у переможця навіть не було конкурентів під час проведення закупівлі.

Про це Новини.LIVE дізнались із системи електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення закупівлі. Фото: скриншот

Більше про тендер

Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Пересипського району Одеси" обрала постачальника меблів для облаштування споруд цивільного захисту закладів освіти. Переможцем стала підприємиця Марина Шишко, в якої не було конкурентів під час аукціону. Закупівлю провели в форматі відкритих торгів з особливостями. Загальна сума закупівлі — 2 120 330 гривень.
 

В Одесі провели закупівлю без аукціону
Подробиці закупівлі. Фото: скриншот

Що мають надати для укриття

В разі укладання угоди Марина Шишко повинна буде до 15 липня поставити для шкільних укриттів:

  • 23 дитячих шестигранних столів (без регулювання висоти);
  • 410 дитячих стільців;
  • 68 столів на металевій базі;
  • 60 стільців;
  • 332 лавки, металевий каркас;
  • 55 лавок дитячих;
  • 9 розсувних чотиримісних ліжок;
  • 130 пуфів "Пелюстка".

Інші тендери на Одещині

Ми писали, що в Одесі планують відреставрувати одразу два укриття для навчальних закладів.  Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень. За інформацією відкритого аукціону, замовником стала комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського районів".

Також ми повідомляли, що у Пересипському районі Одеси проведуть капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №67. Попередня вартість робіт становить понад 11 мільйонів гривень. 

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