Школьным укрытиям в Одессе поставят мебель на 2 миллиона — подрядчика выбрали без аукциона
Для школьных укрытий Пересыпского района Одессы был выбран поставщик мебели без аукциона. Сумма тендера превысила два миллиона, а у победителя даже не было конкурентов при проведении закупки.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
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Коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Пересыпского района Одессы" избрало поставщика мебели для обустройства сооружений гражданской защиты учебных заведений. Победителем стала предпринимательница Марина Шишко, у которой не было конкурентов на аукционе. Закупку произвели в формате открытых торгов с особенностями. Общая сумма закупки — 2 120 330 гривен.
Что должны предоставить для укрытия
В случае заключения соглашения Марина Шишко должна будет до 15 июля поставить для школьных укрытий:
- 23 детских шестигранных стола (без регулировки высоты);
- 410 детских стульев;
- 68 столов на металлической базе;
- 60 стульев;
- 332 скамейки, металлический каркас;
- 55 скамеек детских;
- 9 раздвижных четырехместных кроватей;
- 130 пуфов "Лепесток".
Другие тендеры в Одесской области
Мы писали, что в Одессе планируют отреставрировать сразу два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен. По информации открытого аукциона, заказчиком стало коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского районов".
Также мы сообщали, что в Пересыпском районе Одессы будет проведен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №67. Предварительная стоимость работ составляет более 11 миллионов гривен.
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