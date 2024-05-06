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Школьным укрытиям в Одессе поставят мебель на 2 миллиона — подрядчика выбрали без аукциона

6 мая 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Школьным укрытиям в Одессе поставят мебель на 2 миллиона — подрядчика выбрали без аукциона
В Одессе закупят мебель для школьных укрытий более чем на 2 миллиона. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
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Для школьных укрытий Пересыпского района Одессы был выбран поставщик мебели без аукциона. Сумма тендера превысила два миллиона, а у победителя даже не было конкурентов при проведении закупки.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Объявление закупки. Фото: скриншот

Больше о тендере

Коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Пересыпского района Одессы" избрало поставщика мебели для обустройства сооружений гражданской защиты учебных заведений. Победителем стала предпринимательница Марина Шишко, у которой не было конкурентов на аукционе. Закупку произвели в формате открытых торгов с особенностями. Общая сумма закупки — 2 120 330 гривен.

В Одессе провели закупку без аукциона
Подробности закупки. Фото: скриншот

Что должны предоставить для укрытия

В случае заключения соглашения Марина Шишко должна будет до 15 июля поставить для школьных укрытий:

  • 23 детских шестигранных стола (без регулировки высоты);
  • 410 детских стульев;
  • 68 столов на металлической базе;
  • 60 стульев;
  • 332 скамейки, металлический каркас;
  • 55 скамеек детских;
  • 9 раздвижных четырехместных кроватей;
  • 130 пуфов "Лепесток".

Другие тендеры в Одесской области

Мы писали, что в Одессе планируют отреставрировать сразу два укрытия для учебных заведений. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен. По информации открытого аукциона, заказчиком стало коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского районов".

Также мы сообщали, что в Пересыпском районе Одессы будет проведен капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №67. Предварительная стоимость работ составляет более 11 миллионов гривен.

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