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В Одессе отремонтируют сразу две школы — какие именно

12 мая 2024 17:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе отремонтируют сразу две школы — какие именно
Ззаведения, которые отремонтируют. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило два тендера на проведение ремонтных работ в учебных заведениях. Согласно информации, ремонты будут касаться школы №39 и гимназии №61. На работы готовы потратить более 200 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Ремонт школы №39

Первый тендер подразумевает капитальный ремонт здания и элементов благоустройства прилегающей территории школы №39 по ул. Успенская, 20. Ожидаемая стоимость закупки составляет 109 316 200 гривен, а работы должны быть завершены до конца 2025 года. Они включают в себя ремонт фасадов, кровли и утепление крыши, установку пандусов, замену окон и дверей, а также проведение канализации и обустройства ограды на территории школы и т.д. Отметим, что эту закупку проводят уже в третий раз. Прошедшие две были объявлены в конце 2023 года и отменены из-за отсутствия предложений.

В Одессе отремонтируют сразу две школы - какие именно - фото 1
Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Ремонт гимназии №61

Второй тендер предусматривает ремонт гимназии №61 по адресу Академика Воробьева, 20/1. Стоимость работ оценивается в 120375900 гривен. Согласно технической документации, подрядчик должен заменить все окна, двери и кровлю, провести тепло- и гидроизоляцию фундамента и фасада, наладить пожарную безопасность, проложить новую канализацию и водопровод, осуществить ремонт в помещениях и обустроить двор.

В Одессе отремонтируют сразу две школы - какие именно - фото 2
Тендеры на ремонт гимназии. Фото: скриншот

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, для Одессы планируется закупить около 2 тысяч новых дорожных знаков до конца текущего года. В общей сложности на такие цели в городе готовы выделить почти 3 миллиона гривен.

Мы также сообщали, что стоимость услуг по ямочному ремонту автомобильных дорог в одном из районов Измаила Одесской области оценили почти в 5 миллионов гривен. Соответствующий тендер объявило местное управление жилищно-коммунального хозяйства.

Коммунальное предприятие "Городские дороги" также объявило тендер на ремонт городских дорог. Так, работы по содержанию дорог оценили более чем в 6 миллионов гривен.

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