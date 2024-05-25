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В Одесі оголосили повторний тендер на ямковий ремонт доріг — чому анулювали попередній

25 травня 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі оголосили повторний тендер на ямковий ремонт доріг — чому анулювали попередній
Ремонт дороги. Фото: freepik
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Комунальне підприємство "Міські дороги" оголосило повторний тендер на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту дорожнього покриття в Одесі. Загальна вартість послуг оцінюється у понад шість мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Кошти будуть виділені з місцевого бюджету, а самі роботи планують виконати протягом 2024 року в Хаджибейському районі Одеси. Вартість, яку готові витратити на оренду обладнання — 6 002 152. Варто відзначити, що це повторний тендер. Минулого тижні закупівлю уже оголошували, та аукціон не відбувся. Згідно з документами взяти підряд готові були дві фірми: ТОВ "ДСК Автошлях" та ТОВ "Європейські дороги України". Свої послуги вони оцінили майже на пів мільйона дешевше заявленої суми 5 401 170 та 5 642 023 відповідно, та їхні пропозиції були відхилені начебто через невідповідність в договорах. 

Що планують зробити 

У рамках ремонту планується замінити дорожнє покриття на площі 8580 квадратних метрів. З них 5580 м² — це вибоїни глибиною до 50 мм, та 3000 м² — це вибоїни глибиною до 20 мм. Роботи виконуватимуться за допомогою орендованої установки для ремонту методом струменевих технологій із застосуванням бітумних емульсій. Точний перелік вулиць, де будуть проводитися роботи, не вказаний, але зазначено, що вони можуть бути виконані на будь-якій із 400 вулиць району.

Це вже другий подібний тендер в місті. Минулий оголосили у квітні цього року. Відповідно до закупівлі, там орендують обладнання для ремонту доріг Київського району Одеси.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області активно тривають ремонтні роботи на дорогах. Зокрема, Служба відновлення та розвитку інфраструктури області провела дві великі закупівлі без аукціону, передавши підряди на загальну суму понад два мільярди гривень компанії "Росдорстрой". Окрім цього, у місті Ізмаїл планується укладення нового асфальту, на що виділено майже 24 мільйони гривень. Також йтимуть роботи з ремонту доріг між трьома селами регіону, які обійдуться майже у 50 мільйонів гривень. 

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