В Одессе объявили повторный тендер на ямочный ремонт дорог — почему аннулировали предыдущий

Ремонт дороги. Фото: freepik

Коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило повторный тендер по аренде оборудования с оператором для ямочного ремонта дорожного покрытия в Одессе. Общая стоимость услуг оценивается более чем в шесть миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о закупке

Денежные средства будут выделены из местного бюджета, а сами работы планируют выполнить в течение 2024 года в Хаджибейском районе Одессы. Стоимость, которую готовы потратить на аренду оборудования – 6 002 152. Стоит отметить, что это повторный тендер. На прошлой неделе закупку уже объявляли, но аукцион не состоялся. Согласно документам взять подряд готовы были две фирмы: ООО "ДСК Автодорога" и ООО "Европейские дороги Украины". Свои услуги они оценили почти на полмиллиона дешевле заявленной суммы 5401170 и 5642023 соответственно, и их предложения были отклонены якобы из-за несоответствия в договорах.

Что планируют сделать

В рамках ремонта планируется поменять дорожное покрытие на площади 8580 квадратных метров. Из них 5580 м² — это выбоины глубиной до 50 мм, и 3000 м² — это выбоины глубиной до 20 мм. Работы будут производиться с помощью арендованной установки для ремонта методом струйных технологий с применением битумных эмульсий. Точный перечень улиц, где будут производиться работы, не указан, но указано, что они могут быть выполнены на любой из 400 улиц района.

Это уже второй подобный тендер в городе. Прошлый объявили в апреле этого года. Согласно закупке там арендуют оборудование для ремонта дорог Киевского района Одессы.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области активно продолжаются ремонтные работы на дорогах. В частности, Служба восстановления и развития инфраструктуры области провела две крупные закупки без аукциона, передав подряды на общую сумму более двух миллиардов гривен компании "Росдорстрой". Кроме этого, в городе Измаил планируется заключение нового асфальта, на что выделено почти 24 миллиона гривен. Также будут идти работы по ремонту дорог между тремя селами региона, которые обойдутся почти в 50 миллионов гривен.