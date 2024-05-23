Понад 4 мільйонів на асфальт — в Ізмаїлі знову оголошено тендер на ремонт доріг

Ремонт дороги працівниками. Ілюстративне фото: freepik

В Ізмаїлі вкотре оголосили тендер на ремонт дорожнього покриття. Загальна вартість запланованих робіт цього разу склала більше ніж 4 мільйони гривень. Зазначимо, що це вже третя подібна закупівля протягом останнього місяця.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про закупівлю

Закупівлю на поточний ремонт дорожнього покриття в Ізмаїлі оголосило Управління житлово-комунального господарства міської ради. За документацією, на роботи планують витратити 4 280 958 гривень.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 30 травня, того ж дня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі роботи переможець повинен виконати до 30 липня 2024 року.

Що планують зробити

Планують відремонтувати дорогу по пр. Незалежності від пр. Незалежності, 1-а до в’їзду в порт. Основні роботи, які будуть виконуватися в рамках ремонту:

розбирання бортових каменів;

устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;

облаштують узбіччя;

проведуть ремонт усіх штучних споруд;

проведуть заходи для організації дорожнього руху.

Ремонт доріг в Ізмаїлі

Нагадаємо, що подібний тендер вже оголошувало Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міськради. Загальна вартість запланованих робіт склала майже 4 мільйони гривень.

Ми писали, що в місті Ізмаїл планують постелити нове дорожнє покриття. Зазначимо, що на роботи планують витратити майже 24 мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 мільйони гривень.