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Понад 4 мільйонів на асфальт — в Ізмаїлі знову оголошено тендер на ремонт доріг

23 травня 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Понад 4 мільйонів на асфальт — в Ізмаїлі знову оголошено тендер на ремонт доріг
Ремонт дороги працівниками. Ілюстративне фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Ізмаїлі вкотре оголосили тендер на ремонт дорожнього покриття. Загальна вартість запланованих робіт цього разу склала більше ніж 4 мільйони гривень. Зазначимо, що це вже третя подібна закупівля протягом останнього місяця.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Закупівлю на поточний ремонт дорожнього покриття в Ізмаїлі оголосило Управління житлово-комунального господарства міської ради. За документацією, на роботи планують витратити 4 280 958 гривень. 

Пропозиції від учасників прийматимуть до 30 травня, того ж дня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі роботи переможець повинен виконати до 30 липня 2024 року. 

Що планують зробити

Планують відремонтувати дорогу по пр. Незалежності від пр. Незалежності, 1-а до в’їзду в порт. Основні роботи, які будуть виконуватися в рамках ремонту:

  • розбирання бортових каменів;
  • устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
  • облаштують узбіччя;
  • проведуть ремонт усіх штучних споруд;
  • проведуть заходи для організації дорожнього руху.

Ремонт доріг в Ізмаїлі

Нагадаємо, що подібний тендер вже оголошувало Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міськради. Загальна вартість запланованих робіт склала майже 4 мільйони гривень. 

Ми писали, що в місті Ізмаїл планують постелити нове дорожнє покриття. Зазначимо, що на роботи планують витратити майже 24 мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 мільйони гривень.

Одеса
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дороги
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