Более 4 миллионов на асфальт — в Измаиле снова объявлен тендер на ремонт дорог
В Измаиле в который раз объявили тендер на ремонт дорожного покрытия. Общая стоимость запланированных работ на этот раз составила более 4 миллионов гривен. Отметим, что это уже третья подобная закупка за последний месяц.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о закупке
Закупку на ремонт дорожного покрытия в Измаиле объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета. По документации, на работы планируют потратить 4 280 958 гривен.
Предложения от участников будут принимать до 30 мая, в тот же день будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Все работы победитель должен выполнить до 30 июля 2024 года.
Что планируют сделать
Планируют отремонтировать дорогу по пр. Независимости от пр. Независимости, 1 до въезда в порт. Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:
- разборка бортовых камней;
- застилка нового асфальтобетонного покрытия с предварительным укреплением основания;
- обустройство обочины;
- ремонт всех искусственных сооружений;
- проведение мероприятия по организации дорожного движения.
Ремонт дорог в Измаиле
Напомним, что подобный тендер уже объявляло Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского горсовета. Общая стоимость запланированных работ составила около 4 миллионов гривен.
Мы писали, что в городе Измаил планируют постелить новое дорожное покрытие. Отметим, что на работы планируется потратить около 24 миллионов гривен.
Также мы сообщали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 миллиона гривен.
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