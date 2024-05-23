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Более 4 миллионов на асфальт — в Измаиле снова объявлен тендер на ремонт дорог

23 мая 2024 18:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Более 4 миллионов на асфальт — в Измаиле снова объявлен тендер на ремонт дорог
Ремонт дороги работниками. Иллюстративное фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Измаиле в который раз объявили тендер на ремонт дорожного покрытия. Общая стоимость запланированных работ на этот раз составила более 4 миллионов гривен. Отметим, что это уже третья подобная закупка за последний месяц.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Больше о закупке

Закупку на ремонт дорожного покрытия в Измаиле объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета. По документации, на работы планируют потратить 4 280 958 гривен.

Предложения от участников будут принимать до 30 мая, в тот же день будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Все работы победитель должен выполнить до 30 июля 2024 года.

Что планируют сделать

Планируют отремонтировать дорогу по пр. Независимости от пр. Независимости, 1 до въезда в порт. Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

  • разборка бортовых камней;
  • застилка нового асфальтобетонного покрытия с предварительным укреплением основания;
  • обустройство обочины;
  • ремонт всех искусственных сооружений;
  • проведение мероприятия по организации дорожного движения.

Ремонт дорог в Измаиле

Напомним, что подобный тендер уже объявляло Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского горсовета. Общая стоимость запланированных работ составила около 4 миллионов гривен.

Мы писали, что в городе Измаил планируют постелить новое дорожное покрытие. Отметим, что на работы планируется потратить около 24 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 миллиона гривен.

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