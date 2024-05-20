Ремонт доріг на Одещині не припиняється — в Ізмаїлі планують постелити асфальт за 4 мільйони

Ремонт дорожного покриття у місті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Ізмаїлі знову хочуть відремонтувати дорогу, відповідний тендер вже оголосило Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міськради. Загальна вартість запланованих робіт цього разу складає майже 4 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про закупівлю

Закупівлю на поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Топольна в Ізмаїлі оголосило Управління житлово-комунального господарства міської ради. За документацією, на роботи планують витратити 3 961 571 гривень.

Пропозиції від учасників прийматимуться до 22 травня, а 27 травня дня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі роботи переможець повинен виконати до 30 липня 2024 року.

Що планують зробити

Основні роботи, які будуть виконуватися в рамках ремонту:

розбирання бортових каменів;

устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;

облаштують узбіччя;

проведуть ремонт усіх штучних споруд;

проведуть заходи для організації дорожнього руху.

Ремонт доріг в Ізмаїлі

Ми писали, що в місті Ізмаїл планують постелити нове дорожнє покриття. Зазначимо, що на роботи планують витратити майже 24 мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 мільйони гривень.