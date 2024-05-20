Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ремонт дорог на Одесчине не прекращается — в Измаиле планируют постелить асфальт за 4 миллиона arrow

Ремонт дорог на Одесчине не прекращается — в Измаиле планируют постелить асфальт за 4 миллиона

20 мая 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ремонт дорог на Одесчине не прекращается — в Измаиле планируют постелить асфальт за 4 миллиона
Ремонт дорожного покрытия в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Измаиле снова хотят отремонтировать дорогу, соответствующий тендер уже объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского горсовета. Общая стоимость запланированных работ на этот раз составляет около 4 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
На дорогу в Измаиле потратят почти 4 миллиона
Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о закупке

Закупку на текущий ремонт дорожного покрытия на ул. Топольная в Измаиле объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета. По документации, на работы планируют потратить 3 961 571 гривен.

Предложения от участников будут приниматься до 22 мая, а 27 мая проведут аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Все работы победитель должен выполнить до 30 июля 2024г.

Что планируют сделать

Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

  • разборка бортовых камней;
  • сделают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;
  • обустроят обочину;
  • сделают ремонт всех искусственных сооружений;
  • проведут мероприятия по организации дорожного движения.

Ремонт дорог в Измаиле

Мы писали, что в городе Измаил планируют постелить новое дорожное покрытие. Отметим, что на работы планируется потратить около 24 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 миллиона гривен.

Одесса
ремонт
тендер
дороги
Одесская область
Новости Одессы
закупки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024