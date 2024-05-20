Ремонт дорог на Одесчине не прекращается — в Измаиле планируют постелить асфальт за 4 миллиона
В Измаиле снова хотят отремонтировать дорогу, соответствующий тендер уже объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского горсовета. Общая стоимость запланированных работ на этот раз составляет около 4 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о закупке
Закупку на текущий ремонт дорожного покрытия на ул. Топольная в Измаиле объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета. По документации, на работы планируют потратить 3 961 571 гривен.
Предложения от участников будут приниматься до 22 мая, а 27 мая проведут аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Все работы победитель должен выполнить до 30 июля 2024г.
Что планируют сделать
Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:
- разборка бортовых камней;
- сделают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;
- обустроят обочину;
- сделают ремонт всех искусственных сооружений;
- проведут мероприятия по организации дорожного движения.
Ремонт дорог в Измаиле
Мы писали, что в городе Измаил планируют постелить новое дорожное покрытие. Отметим, что на работы планируется потратить около 24 миллионов гривен.
Также мы сообщали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 миллиона гривен.
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