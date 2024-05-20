Ремонт дорог на Одесчине не прекращается — в Измаиле планируют постелить асфальт за 4 миллиона

Ремонт дорожного покрытия в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Измаиле снова хотят отремонтировать дорогу, соответствующий тендер уже объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского горсовета. Общая стоимость запланированных работ на этот раз составляет около 4 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о закупке

Закупку на текущий ремонт дорожного покрытия на ул. Топольная в Измаиле объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета. По документации, на работы планируют потратить 3 961 571 гривен.

Предложения от участников будут приниматься до 22 мая, а 27 мая проведут аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Все работы победитель должен выполнить до 30 июля 2024г.

Что планируют сделать

Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

разборка бортовых камней;

сделают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;

обустроят обочину;

сделают ремонт всех искусственных сооружений;

проведут мероприятия по организации дорожного движения.

Ремонт дорог в Измаиле

Мы писали, что в городе Измаил планируют постелить новое дорожное покрытие. Отметим, что на работы планируется потратить около 24 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 миллиона гривен.