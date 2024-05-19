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Оренда обладнання для ямкового ремонту за шість мільйонів — в Одесі новий тендер

19 травня 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Оренда обладнання для ямкового ремонту за шість мільйонів — в Одесі новий тендер
Ямковий ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі оголосили новий тендер на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту. Вартість послуг оцінили у понад шість мільйонів гривень. Відповідну закупівлю оголосило Комунальне підприємство "Міські дороги".

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Більше про аукціон

Відомо, що гроші витратять на оренду установки для ремонту дорожнього покриття методом струменевих технологій із застосуванням бітумних емульсій. Пропозиції від учасників прийматимуть до 21 травня і того ж дня проведуть аукціон. Роботи мають бути виконані упродовж 2024 року. Загальна сума закупівлі — 6 002 152 гривень. Кошти візьмуть з місцевого бюджету.

Що планують зробити

Ремонтувати дороги за допомогою орендованої установки будуть в Хаджибейському районі Одеси. Обсяг покриття, яке хочуть замінити, становить 8580 кв.м, у тому числі:

  • 5580 м² (при глибині вибоїн до 50 мм);
  • 3000 м² (при глибині вибоїн до 20 мм).

В документах йдеться про те, що роботи можуть бути надані на будь-якій вулиці району. А всього в списку їх 400. Конкретного переліку, де саме, немає. 

Додамо, що це вже другий подібний тендер в місті. Минулий оголосили у квітні цього року. Відповідно до закупівлі, там орендують обладнання для ремонту доріг Київського району Одеси.

Інші тендери на ремонт доріг на Одещині

Нагадаємо, служба відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області провела дві великі закупівлі без аукціону, віддавши підряди на загальну суму понад два мільярди гривень компанії "Росдорстрой". 

Також додамо, що в Одеській області активно ремонтують дороги. Зокрема, в місті Ізмаїл планується постелити новий асфальт, на що виділено майже 24 мільйони гривень.

Крім того, на Одещині продовжуються роботи з ремонту доріг між трьома селами регіону, що обійдеться у майже 50 мільйонів гривень. Це є частиною масштабної програми з покращення інфраструктури області, на яку витрачаються значні кошти.

Одеса
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Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
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