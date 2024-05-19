Аренда оборудования для ямочного ремонта за шесть миллионов — в Одессе новый тендер

Ямочный ремонт дороги. Фото: Новини.LIVE

В Одессе объявили новый тендер по аренде оборудования с оператором для ямочного ремонта. Стоимость услуг оценили более шести миллионов гривен. Соответствующую закупку объявило Коммунальное предприятие "Городские дороги".

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: Prozorro

Больше об аукционе

Известно, что деньги потратят на аренду установки по ремонту дорожного покрытия методом струйных технологий с применением битумных эмульсий. Предложения от участников будут принимать до 21 мая и в этот же день проведут аукцион. Работы должны быть выполнены в течение 2024 года. Общая сумма закупки — 6 002 152 гривен. Средства возьмут из местного бюджета.

Что планируют сделать

Ремонтировать дороги с помощью арендуемой установки будут в Хаджибейском районе Одессы. Объем покрытия, которое хотят заменить, составляет: 8580 м2, в т.ч.

5580 м² (при глубине выбоин до 50 мм)

3000 м² (при глубине выбоин до 20 мм)

В документах говорится, что работы могут быть предоставлены на любой улице района. А всего в списке их — 400. Конкретного перечня, где именно, нет.

Это уже второй подобный тендер в городе. Прошлый объявили в апреле этого года. Согласно закупке, там арендуют оборудование для ремонта дорог Киевского района Одессы.

Другие тендеры на ремонт дорог в Одесской области

Напомним, служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области провела две крупные закупки без аукциона, отдав подряды на общую сумму более двух миллиардов гривен компании "Росдорстрой".

Добавим, что в Одесской области активно ремонтируют дороги. В частности, в городе Измаил планируется постелить новый асфальт, на что выделено почти 24 миллиона гривен.

Кроме того, в Одесской области продолжаются работы по ремонту дорог между тремя селами региона, что обойдется почти в 50 миллионов гривен. Это часть масштабной программы по улучшению инфраструктуры области, на которую тратятся значительные средства.