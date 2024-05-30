Дорога на кладовище за 2 мільйони — сільрада Одещини оголосила тендер

В селі на Одещині витратять понад 2 мільна на дорогу. Ілюстративне фото: Freepik

На Одещині у селі, в якому проживає до 2 000 осіб, планують відремонтувати дорожнє покриття. Загальна вартість робіт становить понад 2 мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про закупівлю

Закупівлю на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Миколаївка оголосила Старомаяківська сільрада Березівського району Одеської області. За документацією, на роботи планують витратити 2 396 550 гривень.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 12 червня, а наступного дня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі роботи переможець повинен виконати до кінця 2024 року.

Що планують зробити

Планують відремонтувати ділянку від вул. Кучеряби до кладовища, проте, якого саме — у документації не зазначено. Відомо, що до найближчого дорога складає 14 км. Основні роботи, які будуть виконуватися в рамках ремонту:

розбирання бортових каменів;

застелення нового асфальтобетонного покриття з попереднім укріпленням основи;

облаштування узбіччя;

проведення заходів для організації дорожнього руху.

Інші тендери на ремонт доріг на Одещині

Нагадаємо, що попри обурення суспільства через нетермінові та непершочергові витрати, на Одещині уже вкотре планують ремонт доріг. На цей раз застелити асфальт хочуть за понад 14 млн грн.



Також ми писали, що в Одеській області активно тривають ремонтні роботи на дорогах. Зокрема, комунальне підприємство "Міські дороги" оголосило повторний тендер на оренду обладнання з оператором для ямкового ремонту дорожнього покриття в Одесі. Загальна вартість послуг оцінюється у понад шість мільйонів гривень.