Дорога на кладбище за 2 миллиона — сельсовет Одесской области объявил тендер

В селе на Одесщине потратят более 2-х миль на дорогу. Иллюстративное фото: Freepik

В Одесской области в селе, в котором проживает до 2 000 человек, планируют отремонтировать дорожное покрытие. Общая стоимость работ составляет более 2 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о закупке

Закупку на капитальный ремонт дорожного покрытия в с. Николаевка объявил Старомаяковский сельсовет Березовского района Одесской области. По документации, на работы планируют потратить 2 396 550 гривен.

Предложения от участников будут принимать до 12 июня, а на следующий день будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Все работы победитель должен проделать до конца 2024 года.

Что планируют сделать

Планируется отремонтировать участок от ул. Кучерябы к кладбищу, однако, какого именно — в документации не указано. Известно, что до ближайшего дорога составляет 14 км. Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

разборка бортовых камней;

застеление нового асфальтобетонного покрытия с предварительным укреплением основания;

обустройство обочины;

проведение мероприятий по организации дорожного движения.

Другие тендеры на ремонт дорог в Одесской области

Напомним, что, несмотря на возмущение общества из-за несрочных и первоочередных расходов, в Одесской области в очередной раз планируют ремонт дорог. На этот раз застелить асфальт хотят более чем за 14 млн грн.



Также мы писали, что в Одесской области активно ведутся ремонтные работы на дорогах. В частности, коммунальное предприятие "Городские дороги" объявило повторный тендер по аренде оборудования с оператором для ямочного ремонта дорожного покрытия в Одессе. Общая стоимость услуг оценивается более чем в шесть миллионов гривен.