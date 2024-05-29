Майже 10 мільйонів планують витратити на асфальт — в Ізмаїлі не припиняється ремонт доріг

На ремонт доріг в Ізмаїлі планують витратити майже 10 мільйонів. Ілюстративне фото: Freepik

В Ізмаїлі знову оголосили тендер на ремонт дорожнього покриття. Загальна вартість запланованих робіт цього разу становить понад 9 мільйонів гривень. Зазначимо, що це не перша подібна закупівля протягом останнього місяця, але до цього сума була в два рази меншою.



Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Закупівлю на поточний ремонт дорожнього покриття в Ізмаїлі оголосило Управління житлово-комунального господарства міської ради. За документацією, на роботи планують витратити 9 479 668 гривень.

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Пропозиції від учасників прийматимуть до 5 червня, того ж дня проведуть аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі роботи переможець повинен виконати до 30 липня 2024 року.

Що планують зробити

Планують відремонтувати дорогу від вул. Мудрого Ярослава до вул. Єдності, 75, у напрямкув’їзду в порт. Основні роботи, які будуть виконуватися в рамках ремонту:

розбирання бортових каменів;

застелення нового асфальтобетонного покриття з попереднім укріпленням основи;

облаштування узбіччя;

проведення ремонту усіх штучних споруд;

проведення заходів для організації дорожнього руху.

Ремонт доріг в Ізмаїлі

Нагадаємо, що подібні тендери вже оголошувало Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міськради. Загальна вартість запланованих робіт згідно закупівель становила майже 10 мільйонів гривень,

Ми писали, що в місті Ізмаїл планують постелити нове дорожнє покриття. Зазначимо, що на роботи планують витратити майже 24 мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що в Ізмаїлі Одеської області оголосили одразу тринадцять тендерів за один день на ремонт доріг. Всі підряди віддали без аукціону, а на роботи витратять понад 600 тисяч гривень. Ще пізніше в місті провели закупівлю на утримання міських доріг. Її оцінили майже у 4 мільйони гривень.