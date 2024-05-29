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Около 10 миллионов планируют потратить на асфальт — в Измаиле не прекращается ремонт дорог

29 мая 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Около 10 миллионов планируют потратить на асфальт — в Измаиле не прекращается ремонт дорог
На ремонт дорог в Измаиле планируют потратить около 10 миллионов. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Измаиле снова объявили тендер на ремонт дорожного покрытия. Общая стоимость запланированных работ на этот раз составляет более 9 миллионов гривен. Отметим, что это не первая подобная закупка в течение последнего месяца, но до этого сумма была в два раза меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

В Измаиле отремонтируют дороги
Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о закупке

Закупку на ремонт дорожного покрытия в Измаиле объявило Управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета. По документации, на работы планируют потратить 9 479 668 гривен.

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Предложения от участников будут принимать до 5 июня, в тот же день будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Все работы победитель должен выполнить до 30 июля 2024г.

Что планируют сделать

Планируется отремонтировать дорогу от ул. Мудрого Ярослава на ул. Единства, 75, в направлении въезда в порт. Основные работы, которые будут производиться в рамках ремонта:

  • разборка бортовых камней;
  • застеление нового асфальтобетонного покрытия с предварительным укреплением основания;
  • обустройство обочины;
  • проведение ремонта всех искусственных сооружений;
  • проведение мероприятий по организации дорожного движения.

Ремонт дорог в Измаиле

Напомним, что подобные тендеры уже объявляло Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского горсовета. Общая стоимость запланированных работ согласно закупкам составила почти 10 миллионов гривен.

Мы писали, что в городе Измаил планируют постелить новое дорожное покрытие. Отметим, что на работы планируется потратить около 24 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Измаиле Одесской области было объявлено сразу тринадцать тендеров за один день на ремонт дорог. Все подряды отдали без аукциона, а на работы потратят более 600 тысяч гривен. Еще позже в городе провели закупку на содержание городских дорог. Ее оценили почти в 4 миллиона гривен.

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