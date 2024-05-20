На ЦНАП для села на Одещині треба понад мільйон гривень — Prozorro

На Одещині відремонтують ЦНАП за понад мільйон гривень. Ілюстративне фото: Freepik

На Одещині відремонтують приміщення одного з районних Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Роботи оцінили більше ніж у мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Детальніше про тендер

Замовником стала Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області. Ремонт планують провести у смт. Сарата по вул. Вернера Крістіана, 84. Переможцем стало ТОВ "КОМФОРТ-ЛМ", яке повинно буде виконати усі роботи до 31 липня поточного року. Загальна сума, яку виділили на заплановані цілі — 1 083 782 гривень.

Що має зробити підрядник

Згідно з технічним завданням, в рамках проєкту планують вирівняти поверхні стін та цоколю, утеплити фасад, облаштувати стелю, вентканали, а також віконні та дверні прорізи. Окрім цього, в тендері йдеться про установку сантехнічного оснащення та проведення електрики.

Інші тендери на Одещині

Ми писали, що Визирська сільська рада на Одещині оголосила тендер, щоб дізнатися межі села. На таку цілі під час війни готові витратити близько півтора мільйона гривень.

Також ми повідомляли, що на Одещині продовжують масово ремонтувати дороги та витрачати на роботи мільйони гривень. Цього разу постелити новий асфальт хочуть між трьома селами регіону, а на роботи планують витратити майже 50 мільйонів гривень.