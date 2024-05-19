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Понад мільйон, щоб дізнатися межі села — на Одещині новий тендер

19 травня 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Понад мільйон, щоб дізнатися межі села — на Одещині новий тендер
Село Визирка на Одещині. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Визирська сільська рада на Одещині оголосила тендер, щоб дізнатися межі села. На ці цілі під час війни готові витратити близько півтора мільйона гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Понад мільйон, щоб дізнатися межі села — на Одещині новий тендер - фото 1

Що відомо про тендер

Тендер з пошуку підрядника оголосила сільська рада. Початок аукціону — 24 травня. Знайти межі села мають до кінця поточного року. Загальна сума закупівлі — 1 350 000. Згідно з документами, кошти візьмуть з місцевого бюджету. 

Понад мільйон, щоб дізнатися межі села — на Одещині новий тендер - фото 2
Село Визирка на карті. Фото: скриншот

Що планують зробити

За результатами договору виконавець робіт повинен надати:

  • Проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів.
  • Проєкт землеустрою, які визначають нові або змінені межі населених пунктів в межах Визирської сільської територіальної громади, доступні для ознайомлення.
  • Проєкт формування територій і встановлення меж сільських, селищних рад:
  • Документація, що встановлює територіальні межі сільських та селищних рад громади, включаючи плани розвитку та організації територій.
  • Актуалізовані топографічні карти та плани села Визирка і прилеглих територій.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, на Одещині продовжують масово ремонтувати дороги та витрачати на роботи мільйони гривень. Цього разу постелити новий асфальт хочуть між трьома селами регіону, а на роботи планують витратити майже 50 мільйонів гривень.

Також ми писали, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області провела дві великі закупівлі на суму два мільярди гривень, без проведення аукціону, надавши контракт компанії "Росдорстрой". Ця компанія неодноразово опинялася в центрі скандалів.

Додамо, попри війну, в Одеській області заплановано капітальний ремонт покрівлі Центру культури та дозвілля, на який готові витратити майже п'ять мільйонів гривень. 

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