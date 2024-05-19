Более миллиона, чтобы узнать границы села — на Одесчине новый тендер

Село Визирка в Одесской области. Фото: скриншот

Визирский сельский совет в Одесской области объявил тендер, чтобы узнать границы села. На эти цели во время войны готовы потратить около полутора миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Тендер по поиску подрядчика объявил сельский совет. Начало аукциона — 24 мая. Найти границы села должны до конца текущего года. Общая сумма закупки — 1 350 000. Согласно документам, средства возьмут из местного бюджета.

Деревня Вызирка на карте. Фото: скриншот

Что планируют сделать

По результатам договора исполнитель работ должен предоставить:

Проект землеустройства по установлению (изменению) границ населенных пунктов.

Проект землеустройства, определяющий новые или измененные границы населенных пунктов в пределах Визирской сельской территориальной громады, доступные для ознакомления.

Проект формирования территорий и установление границ сельских, поселковых советов:

Документация, устанавливающая территориальные границы сельских и поселковых советов, включая планы развития и организации территорий.

Актуализированы топографические карты и планы Визирки и прилегающих территорий.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области продолжают массово ремонтировать дороги и тратить на работы миллионы гривен. В этот раз постелить новый асфальт хотят между тремя селами региона, а на работы планируют потратить около 50 миллионов гривен.

Также мы писали, что Служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области провела две крупные закупки на сумму в два миллиарда гривен, без проведения аукциона, предоставив контракт компании "Росдорстрой". Эта компания не раз оказывалась в центре скандалов.

Добавим, несмотря на войну, в Одесской области запланирован капитальный ремонт кровли Центра культуры и досуга, на который готовы потратить около 5 миллионов гривен.