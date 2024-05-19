Более миллиона, чтобы узнать границы села — на Одесчине новый тендер
Визирский сельский совет в Одесской области объявил тендер, чтобы узнать границы села. На эти цели во время войны готовы потратить около полутора миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендере
Тендер по поиску подрядчика объявил сельский совет. Начало аукциона — 24 мая. Найти границы села должны до конца текущего года. Общая сумма закупки — 1 350 000. Согласно документам, средства возьмут из местного бюджета.
Что планируют сделать
По результатам договора исполнитель работ должен предоставить:
- Проект землеустройства по установлению (изменению) границ населенных пунктов.
- Проект землеустройства, определяющий новые или измененные границы населенных пунктов в пределах Визирской сельской территориальной громады, доступные для ознакомления.
- Проект формирования территорий и установление границ сельских, поселковых советов:
- Документация, устанавливающая территориальные границы сельских и поселковых советов, включая планы развития и организации территорий.
- Актуализированы топографические карты и планы Визирки и прилегающих территорий.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Одесской области продолжают массово ремонтировать дороги и тратить на работы миллионы гривен. В этот раз постелить новый асфальт хотят между тремя селами региона, а на работы планируют потратить около 50 миллионов гривен.
Также мы писали, что Служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области провела две крупные закупки на сумму в два миллиарда гривен, без проведения аукциона, предоставив контракт компании "Росдорстрой". Эта компания не раз оказывалась в центре скандалов.
Добавим, несмотря на войну, в Одесской области запланирован капитальный ремонт кровли Центра культуры и досуга, на который готовы потратить около 5 миллионов гривен.
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