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На ЦПАУ для села на Одесчине нужно более миллиона гривен — Prozorro

20 мая 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
На ЦПАУ для села на Одесчине нужно более миллиона гривен — Prozorro
В Одесской области отремонтируют ЦПАУ за более миллиона гривен. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области отремонтируют помещение одного из районных Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Работы оценили более чем в миллион гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление тендера. Фото: скриншот

Детальнее о тендере

Заказчиком стал Саратский поссовет Белгород-Днестровского района Одесской области. Ремонт планируется провести в пгт. Сарата на ул. Вернера Кристиана, 84. Победителем стало ООО "КОМФОРТ-ЛМ", которое должно будет проделать все работы до 31 июля текущего года. Общая сумма, которую выделили на запланированные цели — 1 083 782 гривен.

Что должен сделать подрядчик

Согласно техническому заданию, в рамках проекта планируется выровнять поверхности стен и цоколя, утеплить фасад, обустроить потолок, вентканалы, а также оконные и дверные проемы. Кроме того, в тендере говорится об установке сантехнического оснащения и проведении электричества.

Другие тендеры в Одесской области

Мы писали, что Визырский сельский совет в Одесской области объявил тендер, чтобы узнать границы села. На такую цель во время войны готовы потратить около полутора миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Одесской области продолжают массово ремонтировать дороги и тратить на работы миллионы гривен. В этот раз постелить новый асфальт хотят между тремя селами региона, а на работы планируют потратить около 50 миллионов гривен.

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