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Очередной тендер от сельсовета в Одесской области — на что сейчас хотят потратить 3 миллиона

18 июля 2024 19:11
Верзилова Єлизавета - редактор
Лицей для села за 3 млн грн: очередной тендер сельсовета Одесчины
Лицей в Одесской области. Фото: google.maps
Верзилова Єлизавета - редактор

Самореклама, бумаги и границы села: Визирский сельсовет на Одесчине объявил очередную важную закупку, на которую выделит около 2 миллионов из бюджета. В этот раз средства пойдут на ремонт укрытия в Первомайском лицее, который расположен в одноименной деревне.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому ацкциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

Отдел образования, молодежи и спорта Визирского сельсовета объявил и провел закупку в формате открытых торгов. Аукцион состоялся 15 июля, однако победитель еще не определен — единственный претендент подал предложение, сумма которого ниже указанного сельсоветом.

Предложения для Визырского сельсовета
Протокол раскрытия. Фото: скриншот

Работы должны быть выполнены до 30 сентября этого года. Общая сумма закупки, которую ожидали чиновники, — 2 899 963,00 грн. Предложение участника — 2 859 229,60.

Что планируют сделать

Работы будут содержать устройство перегородок, кладку отдельных участков внутренних стен из кирпича, штукатурку и покраску поверхностей стен, устройство покрытий, замену дверей, электромонтажные работы, сантехнические работы и т.д.

Больше о тендерах в Визирской громаде

Напомним, что Визирский сельский совет в Одесской области объявил тендер по выбору компании для изготовления градостроительной документации с применением геоинформационных технологий. За работу готовы заплатить миллионы гривен. До этого было решено, что Визирский сельский совет потратит полтора миллиона гривен на определение границ села.

Мы также писали, что Визирский сельсовет потратил почти 200 тысяч гривен на пиар депутатов во время войны. Деньги пошли на освещение информации о деятельности сельского головы, депутатского корпуса громады, сельского совета и его подразделений.

Добавим, что прокуроры Одесской области обнаружили подозрительный тендер на капитальный ремонт дорог в области. Чиновники Визирского сельсовета планировали украсть на работах более 24 миллионов гривен.

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