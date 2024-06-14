Сільрада Одещини уклала договори на 24 мілн грн: які порушення

Сільрада Одещини уклала договори із порушеннями. Ілюстративне фото: Freepik

Прокурори Одещини виявили підозрілий тендер на капітальний ремонт доріг в області. Посадовці планували витратити на роботи понад 24 мільйонів гривень з бюджету, однак договір довелось розірвати.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі діяльності

У 2023 році Визирська сільська рада проводила аукціон у форматі відритих торгів на ремонт асфальту. За результатами тендеру, було укладено чотири договори з підприємством для капітального ремонту дорожнього покриття в Одеському районі.

Проте ці договори були підписані без належного фінансування, що робить їх недійсними. Прокурори повідомили контролюючі органи про ці порушення — в результаті Визирська сільрада розірвала ці договори.

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість і підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.

Більше про тендери на ремонт доріг

Ми писали, що Одесі оголосили тендер на оренду обладнання для ямкового ремонту доріг. Роботи оцінили у близько шість мільйонів гривень.

Також в Одеській області активно тривають ремонтні роботи на дорогах. Зокрема, Служба відновлення та розвитку інфраструктури області провела дві великі закупівлі без аукціону, передавши підряди на загальну суму понад два мільярди гривень компанії "Росдорстрой".



Окрім цього, у місті Ізмаїл планується укладення нового асфальту, на що виділено майже 24 мільйони гривень. Також йтимуть роботи з ремонту доріг між трьома селами регіону, які обійдуться майже у 50 мільйонів гривень.