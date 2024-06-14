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В Одесской области предупредили растрату более 20 миллионов гривен — на что должны пойти средства

14 июня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сельсовет Одесской области заключил договоры на 24 млн грн: какие нарушения
Сельсовет Одесской области заключил договоры с нарушениями. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Прокуроры Одесской области обнаружили подозрительный тендер на капитальный ремонт дорог в области. Чиновники планировали потратить на работы более 24 миллионов гривен из бюджета, однако договор пришлось расторгнуть.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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В 2023 году Визырский сельсовет проводил аукцион в формате открытых торгов на ремонт асфальта. По результатам тендера было заключено четыре договора с предприятием для капитального ремонта дорожного покрытия в Одесском районе.

Однако эти договоры были подписаны без надлежащего финансирования, что делает их недействительными. Прокуроры сообщили контролирующим органам об этих нарушениях — в результате Визырский сельсовет расторг эти договоры.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Больше о тендерах на ремонт дорог

Мы писали, что в Одессе объявили тендер на аренду оборудования для ямочного ремонта дорог. Работы оценили в около шести миллионов гривен.

Также в Одесской области активно ведутся ремонтные работы на дорогах. В частности, Служба восстановления и развития инфраструктуры области провела две крупные закупки без аукциона, передав подряды на общую сумму более двух миллиардов гривен компании "Росдорстрой" .

Кроме этого, в городе Измаил планируется устил нового асфальта, на что выделено почти 24 миллиона гривен. Также будут идти работы по ремонту дорог между тремя селами региона, которые обойдутся почти в 50 миллионов гривен.

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