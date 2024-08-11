Цифрова мапа громади за 13 млн грн: тендер сільради Одещини

На розробку цифрової мапи громади Одещини витратять понад 13 млн гривень
Визирська сільрада на Одещині оголосила черговий багатомільйонний тендер — на цей раз на розробку мапи цілої громади. На те, аби відсканувати територію громади та, можливо, імпортувати в електронні мапи, в адміністрації готові витратити понад 13 млн грн.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі тендеру
Визирська сільська рада Одеського району Одеської області оголосила закупівлю на виготовлення із застосуванням геоінформаційних технологій у цифровій формі топографічної основи Визирської сільської територіальної громади масштабів 1:2000 та 1:10 000.
Пропозиції прийматимуться до 17 серпня, а вже 19 буде проведений аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. На те, аби виконати роботи, у майбутнього переможця буде майже півтора року — здати готовий результат він повинен до 31 грудня 2025 року.
Що планують зробити
На основі даних аукціону планується:
- виготовити топографічну основу для Визирської сільської територіальної громади у масштабі 1:2000 та 1:10 000 у цифровій формі із використанням геоінформаційних технологій;
- розробити комплексний план просторового розвитку території цієї громади, який включатиме документацію із землеустрою та містобудівну документацію на місцевому рівні;
- забезпечити можливість розміщення цих матеріалів у геоінформаційній системі для подальшого використання.
Читайте Новини.LIVE!