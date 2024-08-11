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На розробку цифрової мапи громади Одещини витратять понад 13 млн гривень

11 серпня 2024 15:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Цифрова мапа громади за 13 млн грн: тендер сільради Одещини
Мапа частини Одеської області. Фото: скриншот з google.maps
Верзілова Єлизавета - редактор

Визирська сільрада на Одещині оголосила черговий багатомільйонний тендер — на цей раз на розробку мапи цілої громади. На те, аби відсканувати територію громади та, можливо, імпортувати в електронні мапи, в адміністрації готові витратити понад 13 млн грн.  

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Тендер Визирської сільради Одещини. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Визирська сільська рада Одеського району Одеської області оголосила закупівлю на виготовлення із застосуванням геоінформаційних технологій у цифровій формі топографічної основи Визирської сільської територіальної громади масштабів 1:2000 та 1:10 000.

Розробка цифрової карти Визирської ОТГ
Інформація про процедуру. Фото: скриншот

Пропозиції прийматимуться до 17 серпня, а вже 19 буде проведений аукціон у форматі відкритих торгів з особливостями. На те, аби виконати роботи, у майбутнього переможця буде майже півтора року — здати готовий результат він повинен до 31 грудня 2025 року.

Що планують зробити

На основі даних аукціону планується:

  • виготовити топографічну основу для Визирської сільської територіальної громади у масштабі 1:2000 та 1:10 000 у цифровій формі із використанням геоінформаційних технологій;
  • розробити комплексний план просторового розвитку території цієї громади, який включатиме документацію із землеустрою та містобудівну документацію на місцевому рівні;
  • забезпечити можливість розміщення цих матеріалів у геоінформаційній системі для подальшого використання.

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