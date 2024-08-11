Переименование улиц Одессы: историк о значении исторических личностей для города

Указатель улиц в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Относительно дискуссии вокруг переименования улиц в Одессе существуюет много мнений. Со временем на фоне войны наш город отходит от российской истории. Однако эксперты отмечают, что существуют более неотложные проблемы, а переименованиями власти лишь "стирают" страницы исторического прошлого Южной Пальмиры.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал историк Игорь Мозговой.

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По мнению историка, важно признавать разные периоды истории Одессы, включая имперский и советский. Хотя и не стоит спорить с тем, что такое прошлое города не всем нравится.

"Нужно отдать должное то, что Одесса, как бы мы ни хотели, но имела имперский период, советский период. И с этим надо согласиться, нравится нам это или не нравится", — отмечает эксперт.

Историк о давней истории Одессы. Фото: Новини.LIVE

Игорь Мозговой также отмечает, что в Одессе нельзя просто вычеркнуть часть ее истории, поскольку это лишит его уникального колорита. По его словам, нельзя игнорировать вклад российских деятелей культуры, живших и работавших в Одессе, оставив значительный след в ее развитии.

"Одесса дала миру очень много знаковых личностей, не только в литературе, но и в технике, и в науке... я не могу понять, почему я должен отказываться от творчества Ильфа Петрова или Бабеля, на котором я вырос и которого очень люблю ", — поделился он.

Игорь Мозговой по поводу переименований. Фото: Новини.LIVE

Он также добавил, что не разделяет идею переименования бульвара Жванецкого, ведь сатирика многие горожане считают "брендом" современной Одессы.