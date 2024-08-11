Переименование улиц Одессы: историк о значении исторических личностей для города

Не стоит отказываться от российской истории — эксперт о переименовании улиц в Одессе
Относительно дискуссии вокруг переименования улиц в Одессе существуюет много мнений. Со временем на фоне войны наш город отходит от российской истории. Однако эксперты отмечают, что существуют более неотложные проблемы, а переименованиями власти лишь "стирают" страницы исторического прошлого Южной Пальмиры.
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал историк Игорь Мозговой.
Принимать Одессу такой, как она есть
По мнению историка, важно признавать разные периоды истории Одессы, включая имперский и советский. Хотя и не стоит спорить с тем, что такое прошлое города не всем нравится.
"Нужно отдать должное то, что Одесса, как бы мы ни хотели, но имела имперский период, советский период. И с этим надо согласиться, нравится нам это или не нравится", — отмечает эксперт.
Игорь Мозговой также отмечает, что в Одессе нельзя просто вычеркнуть часть ее истории, поскольку это лишит его уникального колорита. По его словам, нельзя игнорировать вклад российских деятелей культуры, живших и работавших в Одессе, оставив значительный след в ее развитии.
"Одесса дала миру очень много знаковых личностей, не только в литературе, но и в технике, и в науке... я не могу понять, почему я должен отказываться от творчества Ильфа Петрова или Бабеля, на котором я вырос и которого очень люблю ", — поделился он.
Он также добавил, что не разделяет идею переименования бульвара Жванецкого, ведь сатирика многие горожане считают "брендом" современной Одессы.
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