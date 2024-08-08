Судьба особняка Гасевича в Одессе: что решил суд

Разрушенный особняк Гасевича в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Владельца исторического здания в центре Одессы обязали провести необходимые восстановительные работы для содержания памятки в надлежащем техническом состоянии. Речь идет об особняке Гавсевича, который начал разрушаться из-за небрежного отношения.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Что решил суд

Вместо выполнения необходимых противоаварийных, ремонтных и реставрационных работ владелец демонтировал большинство конструкций особняка на ул. Черноморская, 1-Б, прикрываясь реставрационными работами. Это стало основанием для обращения прокуратуры в суд, удовлетворивший иск.

Особняк Гасевича в Одессе разрушен. Фото: Одесская областная прокуратура

Разрушен исторический памятник в центре Одессы. Фото: Одесская областная прокуратура 1/2 ​ 2

В соответствии с судебным решением, собственник обязан провести реставрационные работы в здании, которое является памятником градостроительства и архитектуры местного значения. Прокуроры обнаружили, что владелец нарушил охранный договор и Закон Украины "Об охране культурного наследия", не обеспечив надлежащего содержания здания. Это привело к ночному разрушению объекта.

Особняк Гавсевича — что известно

Особняк Гавсевича, расположенный в историческом центре Одессы, является выдающимся архитектурным памятником. Здание построено в 1903 году по проекту архитектора Семена Семеновича Гальперсона. Оно является образцом городского дома начала ХХ века, сочетающего черты модерна и неоклассицизма.