Россия угрожает Румынии из-за размещения F-16 в Одесской области

Россияне угрожают Румынии из-за якобы размещения украинских F-16 вблизи границы
Российские провоенные порталы распространяют заявления о планах Украины разместить истребители F-16 вблизи границы с Румынией. В частности, "эксперты" захватчиков призывают бить ракетами по украинской инфраструктуре на пограничье.
Об этом пишут российские СМИ.
Оккупанты утверждают, что самолеты будут дозаправляться базирующимся в Констанце британским самолетом-заправщиком A330 Stratotanker и будут готовы к побегу в румынское воздушное пространство.
"Аэродромы Одесской области находятся на максимальном расстоянии от линии боевого столкновения", — пишут пропагандисты.
В частности, было предположено, что украинские истребители F-16 будут размещены на аэродроме в Лиманском. И по ним захватчики будут бить российскими ракетами "Кинжал".
"Обнаружить истребители — непростая задача. Однако мы уже имеем опыт, накопленный в рамках СВО", — цитируют своих "экспертов" росСМИ.
Добавим, что с начала вторжения России в Украину Румыния часто подвергается российским обстрелам Измаильщины. В приграничных населенных пунктах уже неоднократно находили обломки боеприпасов, а жители страдают от постоянных звуков взрывов.
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