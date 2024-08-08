Россия угрожает Румынии из-за размещения F-16 в Одесской области

Американские истребители F-16. Фото: facebook/zelenskyy.official

Российские провоенные порталы распространяют заявления о планах Украины разместить истребители F-16 вблизи границы с Румынией. В частности, "эксперты" захватчиков призывают бить ракетами по украинской инфраструктуре на пограничье.

Об этом пишут российские СМИ.

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Сообщение российских СМИ. Фото: скриншот

Оккупанты утверждают, что самолеты будут дозаправляться базирующимся в Констанце британским самолетом-заправщиком A330 Stratotanker и будут готовы к побегу в румынское воздушное пространство.

"Аэродромы Одесской области находятся на максимальном расстоянии от линии боевого столкновения", — пишут пропагандисты.

В частности, было предположено, что украинские истребители F-16 будут размещены на аэродроме в Лиманском. И по ним захватчики будут бить российскими ракетами "Кинжал".

"Обнаружить истребители — непростая задача. Однако мы уже имеем опыт, накопленный в рамках СВО", — цитируют своих "экспертов" росСМИ.

Добавим, что с начала вторжения России в Украину Румыния часто подвергается российским обстрелам Измаильщины. В приграничных населенных пунктах уже неоднократно находили обломки боеприпасов, а жители страдают от постоянных звуков взрывов.