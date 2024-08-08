Росія погрожує Румунії через розміщення F-16 в Одеській області

Американські винищувачі F-16. Фото: facebook/zelenskyy.official

Російські провоєнні портали поширюють заяви про плани України розмістити винищувачі F-16 поблизу кордону з Румунією. Зокрема, "експерти" загарбників закликають бити ракетами по українській інфраструктурі на прикордонні.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Допис російських ЗМІ. Фото: скриншот

Окупанти стверджують, що літаки будуть дозаправлятися британським літаком-заправником A330 Stratotanker, який базується в Констанці, та будуть готові до втечі у румунський повітряний простір.

"Аеродроми Одеської області розташовані на максимальній відстані від лінії бойового зіткнення", — пишуть пропагандисти.

Зокрема, було висунуто припущення, що українські винищувачі F-16 будуть розміщені на аеродромі в Лиманському. І по них загарбники битимуть російськими ракетами "Кинжал".

"Виявити винищувачі — непросте завдання. Проте ми вже маємо досвід, накопичений у рамках СВО", — цитують своїх "експертів" росЗМІ.

Додамо, що з початку вторгнення Росії в Україну Румунія часто потерпає від російських обстрілів Ізмаїльщини. В приграничних населених пунктах уже неодноразово знаходили уламки боєприпасів, а жителі потерпають від постійних звуків вибухів.