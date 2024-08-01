В Румунії виявили уламки російських дронів: заява Міноборони

Уламки російських безпілотників. Ілюстративне фото: ДПСУ

На території Румунії виявили нові фрагменти російських безпілотників у районі Чаталкіой повіту Тулча. Ці уламки впали після атак російських військ на порти та об'єкти цивільної інфраструктури Одеської області.

Про це повідомили у Міноборони Румунії.

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Заява Міноборони Румунії. Фото: скриншот

Заява Міноборони Румунії

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що уламки також знайшли поблизу населених пунктів Плауру та Періправа. Вони були виявлені за межами населених пунктів, тому ніхто не постраждав. Міноборони Румунії інформує союзників про ситуацію та засуджує напади РФ на українську інфраструктуру як порушення міжнародного права.

"Що стосується інших сфер ураження, про які згадувалося в публічному просторі щодо можливого падіння фрагментів безпілотників, таких як Нікуліцел або Кілія, дослідження не підтвердило їх наявність", — йдеться у повідомленні.

Міністерство національної оборони в режимі реального часу інформувало та інформує союзницькі структури про ситуації, спричинені атаками, залишаючись із ними на постійному зв’язку. Окрім цього, країна різко засудила атаки окупантів на українську інфраструктуру.

"Ми також повторюємо рішуче засудження нападів, здійснених Російською Федерацією на деякі цілі та елементи української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права", — зазначили у Міноборони Румунії.

Нагадаємо, що минулого тижня в Румунії лунали сигнали повітряної тривоги через російську атаку на південь Одещини, а деякі з дронів перетнули кордон країни. Уламки безпілотників були виявлені на румунській території.