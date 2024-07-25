Румунія підтвердила падіння російських БпЛА на своїй території

Міністерка закордонних справ Румунії написала Лумініца Одобеску. Фото: Arhivă / mae.ro.

Сьогодні в Румунії лунали сигнали повітряної тривоги через російську атаку на південь Одещини, а деякі з дронів перетнули кордон країни. Уламки безпілотників були виявлені на румунській території.

Про це в соцмережі X написала міністерка закордонних справ Румунії написала Лумініца Одобеску.

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"Більш жахливі атаки були здійснені Росією проти української цивільної інфраструктури. На території Румунії виявлено уламки. Ми повідомили та координуємо з нашими союзниками це питання. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", — написала міністерка.

Нагадаємо, що напередодні Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням ударних безпілотників. Також були відправлені фахівці для перевірки території довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів.

Уламки дрону в Румунії. Фото: Digi.24

Цієї ночі для населених пунктів над Дунаєм знову оголошували повітряну тривогу — Росія націлила свої атаки на порти Дунаю, проте дрони перетнули повітряний простір країни НАТО.