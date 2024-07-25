Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Уламки російських дронів виявили на території НАТО — заява МЗС Румунії arrow

Уламки російських дронів виявили на території НАТО — заява МЗС Румунії

25 липня 2024 14:38
Верзілова Єлизавета - редактор
Румунія підтвердила падіння російських БпЛА на своїй території
Міністерка закордонних справ Румунії написала Лумініца Одобеску. Фото: Arhivă / mae.ro.
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні в Румунії лунали сигнали повітряної тривоги через російську атаку на південь Одещини, а деякі з дронів перетнули кордон країни. Уламки безпілотників були виявлені на румунській території.

Про це в соцмережі X написала міністерка закордонних справ Румунії написала Лумініца Одобеску.

Читайте також:
Уламки російських дронів виявили на території НАТО — заява МЗС Румунії - фото 1
Заява МЗС Румунії. Фото: скриншот

"Більш жахливі атаки були здійснені Росією проти української цивільної інфраструктури. На території Румунії виявлено уламки. Ми повідомили та координуємо з нашими союзниками це питання. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", — написала міністерка.

Нагадаємо, що напередодні Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням ударних безпілотників. Також були відправлені фахівці для перевірки території довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів.

Уламки дрону в Румунії
Уламки дрону в Румунії. Фото: Digi.24

Цієї ночі для населених пунктів над Дунаєм знову оголошували повітряну тривогу — Росія націлила свої атаки на порти Дунаю, проте дрони перетнули повітряний простір країни НАТО.

Одеса війна російські війська НАТО Одеська область Новини Одеси дрон Шахід-136 дрони Румунія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця