Румунія підтвердила падіння російських БпЛА на своїй території

Уламки російських дронів виявили на території НАТО — заява МЗС Румунії
Сьогодні в Румунії лунали сигнали повітряної тривоги через російську атаку на південь Одещини, а деякі з дронів перетнули кордон країни. Уламки безпілотників були виявлені на румунській території.
Про це в соцмережі X написала міністерка закордонних справ Румунії написала Лумініца Одобеску.
"Більш жахливі атаки були здійснені Росією проти української цивільної інфраструктури. На території Румунії виявлено уламки. Ми повідомили та координуємо з нашими союзниками це питання. Румунія рішуче засуджує ці безвідповідальні дії", — написала міністерка.
Нагадаємо, що напередодні Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням ударних безпілотників. Також були відправлені фахівці для перевірки території довкола селища Плауру навпроти Ізмаїла, оскільки там могли падати уламки дронів.
Цієї ночі для населених пунктів над Дунаєм знову оголошували повітряну тривогу — Росія націлила свої атаки на порти Дунаю, проте дрони перетнули повітряний простір країни НАТО.
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