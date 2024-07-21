Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Винищувачі F-16 вже давно патрулюють Одесу — росіяни поширюють пропаганду arrow

Винищувачі F-16 вже давно патрулюють Одесу — росіяни поширюють пропаганду

21 липня 2024 13:04
Верзілова Єлизавета - редактор
Одесу патрулюють винищувачі F-16: Росія виправдовує атаки
Винищувачі у небі. Фото: commons.wikimedia.org
Верзілова Єлизавета - редактор

Російська пропаганда активно поширює чутки, що винищувачі F-16 вже патрулюють Одесу. Такою дезінформацією окупанти намагаються виправдати свої атаки на місто та регіон.

Про це в етері телемарафону у неділю, 21 липня, повідомив  речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. 

Читайте також:

Чутки про винищувачі

Розповсюдження інформації щодо винищувачів в Одесі необхідне Росії, щоб виправдати свої агресивні дії. Однак за словами Сергія Брачтука, поки F-16 в Україні немає. Румунія також підтвердила, що ці літаки ще не надійшли, попри бажання українців мати їх для захисту країни.

"Це одна з топових тем для обговорення в одеських двориках. Але бачимо і румуни нас підтримали у тому, що немає поки F-16, як би нам не хотілось", — зазначив речник УДА.

F-16 Характеристики
Характеристики винищувача F-16. Фото: NV

Росія активізувала пошуки винищувачів F-16 на території України. Спеціалізовані структури країни-агресорки та колаборанти вже тривалий час намагаються виявити ці літаки.   

"Дано завдання усім: починаючи від "ждунів" і закінчуючи більш серйозними структурами, шукати F-16 на території нашої держави", – повідомив Сергій Братчук.

Більше про винищувачі для України

Ми писали, що Польща погодилася прискорити передачу винищувачів F-16 для України. Ймовірно, йдеться про логістичні зусилля Польщі щодо постачання Україні літаків з третіх країн — Нідерландів і Данії.

Також ми повідомляли, що за словами члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давида Арахамії, союзники пообіцяли Україні більше винищувачів F-16, ніж підготували пілотів. Нині постає питання не бортів, а людей.

Одеса війна росіяни Одеська область пропаганда Новини Одеси Сергій Братчук інформація винищувач атака F-16

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ