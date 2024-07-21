Одесу патрулюють винищувачі F-16: Росія виправдовує атаки

Винищувачі у небі. Фото: commons.wikimedia.org

Російська пропаганда активно поширює чутки, що винищувачі F-16 вже патрулюють Одесу. Такою дезінформацією окупанти намагаються виправдати свої атаки на місто та регіон.

Про це в етері телемарафону у неділю, 21 липня, повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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Розповсюдження інформації щодо винищувачів в Одесі необхідне Росії, щоб виправдати свої агресивні дії. Однак за словами Сергія Брачтука, поки F-16 в Україні немає. Румунія також підтвердила, що ці літаки ще не надійшли, попри бажання українців мати їх для захисту країни.

"Це одна з топових тем для обговорення в одеських двориках. Але бачимо і румуни нас підтримали у тому, що немає поки F-16, як би нам не хотілось", — зазначив речник УДА.

Характеристики винищувача F-16. Фото: NV

Росія активізувала пошуки винищувачів F-16 на території України. Спеціалізовані структури країни-агресорки та колаборанти вже тривалий час намагаються виявити ці літаки.

"Дано завдання усім: починаючи від "ждунів" і закінчуючи більш серйозними структурами, шукати F-16 на території нашої держави", – повідомив Сергій Братчук.

Більше про винищувачі для України

Ми писали, що Польща погодилася прискорити передачу винищувачів F-16 для України. Ймовірно, йдеться про логістичні зусилля Польщі щодо постачання Україні літаків з третіх країн — Нідерландів і Данії.

Також ми повідомляли, що за словами члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давида Арахамії, союзники пообіцяли Україні більше винищувачів F-16, ніж підготували пілотів. Нині постає питання не бортів, а людей.