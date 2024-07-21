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Истребители F-16 уже давно патрулируют Одессу — россияне распространяют пропаганду

21 июля 2024 13:04
Верзилова Єлизавета - редактор
Одессу патрулируют истребители F-16: Россия оправдывает атаки
Истребители в небе. Фото: commons.wikimedia.org
Верзилова Єлизавета - редактор

Российская пропаганда активно распространяет слухи, что истребители F-16 уже патрулируют Одессу. Такой дезинформацией оккупанты пытаются оправдать свои атаки на город и регион.

Об этом в эфире телемарафона в воскресенье, 21 июля, сообщил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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Слухи об истребителях

Распространение информации об истребителях в Одессе необходимо России, чтобы оправдать свои агрессивные действия. Однако, по словам Сергея Брачтука, пока F-16 в Украине нет. Румыния также подтвердила, что эти самолеты еще не поступили, несмотря на желание украинцев иметь их для защиты страны.

"Это одна из топовых тем для обсуждения в одесских двориках. Но видим, и румыны нас поддержали в том, что нет пока F-16, как бы нам ни хотелось", — отметил спикер УДА.

F-16 Характеристики
Характеристики истребителя F-16. Фото: NV

Россия активизировала поиск истребителей F-16 на территории Украины. Специализированные структуры страны-агрессорки и коллаборанты уже долго пытаются выявить эти самолеты.

"Дана задача всем: начиная от "ждунов" и заканчивая более серьезными структурами, искать F-16 на территории нашего государства", — сообщил Сергей Братчук.

Больше об истребителях для Украины

Мы писали, что Польша согласилась ускорить передачу истребителей F-16 для Украины. Вероятно, речь идет о логистических усилиях Польши по поставке Украине самолетов из третьих стран — Нидерландов и Дании.

Также мы сообщали, что, по словам члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давида Арахамии, союзники пообещали Украине больше истребителей F-16, чем подготовили пилотов. Сейчас возникает вопрос не бортов, а людей.

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