Румыния подтвердила падение российских БПЛА на своей территории

Обломки российских дронов обнаружили на территории НАТО — заявление МИД Румынии
Сегодня в Румынии раздавались сигналы воздушной тревоги из-за российской атаки на юг Одесчины, а некоторые из дронов пересекли границу страны. Обломки беспилотников были обнаружены на румынской территории.
Об этом в соцсети X написала министр иностранных дел Румынии написала Луминица Одобеску.
"Более ужасные атаки были совершены Россией против украинской гражданской инфраструктуры. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы сообщили и координируем с нашими союзниками этот вопрос. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия", — написала министерша.
Напомним, что в преддверии Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием ударных беспилотников. Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плаура напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.
Этой ночью для населенных пунктов над Дунаем снова объявляли воздушную тревогу — Россия нацелила свои атаки на порты Дуная, однако дроны пересекли воздушное пространство страны НАТО.
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