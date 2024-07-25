Румыния подтвердила падение российских БПЛА на своей территории

Министр иностранных дел Румынии написала Луминица Одобеску. Фото: Arhivă/mae.ro.

Сегодня в Румынии раздавались сигналы воздушной тревоги из-за российской атаки на юг Одесчины, а некоторые из дронов пересекли границу страны. Обломки беспилотников были обнаружены на румынской территории.

Об этом в соцсети X написала министр иностранных дел Румынии написала Луминица Одобеску.

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"Более ужасные атаки были совершены Россией против украинской гражданской инфраструктуры. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы сообщили и координируем с нашими союзниками этот вопрос. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия", — написала министерша.

Напомним, что в преддверии Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием ударных беспилотников. Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плаура напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.

Обломки дрона в Румынии. Фото: Digi.24

Этой ночью для населенных пунктов над Дунаем снова объявляли воздушную тревогу — Россия нацелила свои атаки на порты Дуная, однако дроны пересекли воздушное пространство страны НАТО.