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Обломки российских дронов обнаружили на территории НАТО — заявление МИД Румынии

25 июля 2024 14:38
Верзилова Єлизавета - редактор
Румыния подтвердила падение российских БПЛА на своей территории
Министр иностранных дел Румынии написала Луминица Одобеску. Фото: Arhivă/mae.ro.
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня в Румынии раздавались сигналы воздушной тревоги из-за российской атаки на юг Одесчины, а некоторые из дронов пересекли границу страны. Обломки беспилотников были обнаружены на румынской территории.

Об этом в соцсети X написала министр иностранных дел Румынии написала Луминица Одобеску.

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Заявление МИД Румынии. Фото: скриншот

"Более ужасные атаки были совершены Россией против украинской гражданской инфраструктуры. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы сообщили и координируем с нашими союзниками этот вопрос. Румыния решительно осуждает эти безответственные действия", — написала министерша.

Напомним, что в преддверии Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием ударных беспилотников. Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плаура напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.

Обломки дрона в Румынии
Обломки дрона в Румынии. Фото: Digi.24

Этой ночью для населенных пунктов над Дунаем снова объявляли воздушную тревогу — Россия нацелила свои атаки на порты Дуная, однако дроны пересекли воздушное пространство страны НАТО.

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