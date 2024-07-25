В Румунії лунала тривога через дронову атаку росіян: детальніше

За останні місяці в румунській Тулчі знайшли кілька фрагментів безпілотника. Фото: Digi24

Вночі на 25 липня російські окупанти вдруге поспіль атакували Румунію дронами, викликавши нову хвилю тривоги серед жителів північного повіту Тулча. Сьогодні румунські громадяни знову отримали повідомлення системи RO-Alert про можливість падіння уламків дронів на їхню територію.

Про це пише румунське видання Digi.24.

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Близько 01:20 ночі Інспекторат з надзвичайних ситуацій (ISU) Тулча надіслав повідомлення, що інформувало населення про можливість падіння уламків дронів, які, ймовірно, були збиті або пошкоджені під час російських атак на Україну.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що територія нашої країни не є об’єктом атак Російської Федерації, і ці повідомлення спрямовані для інформування населення про те, що існує ймовірність падіння об’єктів від ураження безпілотних літальних апаратів. на території Румунії", — зазначили представники ISU Тулча.

Міністерство оборони Румунії також повідомило, що два винищувачі F-16 вилетіли для моніторингу ситуації в повітрі. Було розпочато пошук можливих уламків, що впали на румунську територію, проте поки що жодних об'єктів не виявлено.

Нагадаємо, що вчора вночі російські загарбники здійснили нову серію атак дронами поблизу кордону з Румунією. У відповідь на ці події Міністерство оборони сусідньої країни підняло у повітря винищувачі F-16.

Ми також писали, що ірано-російський дрон типу Shahed-136 здійснив атаку в районі румунського села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл. На місці влучання виникла пожежа.