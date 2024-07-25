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Росія атакувала Румунію — в країні НАТО знов лунав сигнал тривоги

25 липня 2024 11:26
Верзілова Єлизавета - редактор
В Румунії лунала тривога через дронову атаку росіян: детальніше
За останні місяці в румунській Тулчі знайшли кілька фрагментів безпілотника. Фото: Digi24
Верзілова Єлизавета - редактор

Вночі на 25 липня російські окупанти вдруге поспіль атакували Румунію дронами, викликавши нову хвилю тривоги серед жителів північного повіту Тулча. Сьогодні румунські громадяни знову отримали повідомлення системи RO-Alert про можливість падіння уламків дронів на їхню територію. 

Про це пише румунське видання Digi.24.

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Російські дрони на території Румунії

Близько 01:20 ночі Інспекторат з надзвичайних ситуацій (ISU) Тулча надіслав повідомлення, що інформувало населення про можливість падіння уламків дронів, які, ймовірно, були збиті або пошкоджені під час російських атак на Україну.

"Ми чітко даємо зрозуміти, що територія нашої країни не є об’єктом атак Російської Федерації, і ці повідомлення спрямовані для інформування населення про те, що існує ймовірність падіння об’єктів від ураження безпілотних літальних апаратів. на території Румунії", — зазначили представники ISU Тулча.

Міністерство оборони Румунії також повідомило, що два винищувачі F-16 вилетіли для моніторингу ситуації в повітрі. Було розпочато пошук можливих уламків, що впали на румунську територію, проте поки що жодних об'єктів не виявлено.

Нагадаємо, що вчора вночі російські загарбники здійснили нову серію атак дронами поблизу кордону з Румунією. У відповідь на ці події Міністерство оборони сусідньої країни підняло у повітря винищувачі F-16.

Ми також писали, що ірано-російський дрон типу Shahed-136 здійснив атаку в районі румунського села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл. На місці влучання виникла пожежа.

Одеса війна російські війська НАТО росіяни Одеська область Новини Одеси дрон Шахід-136 атака Румунія

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