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Румунія посилює контроль над своїм небом — реакція на обстріл Одещини

24 липня 2024 11:09
Верзілова Єлизавета - редактор
В Румунії відреагували на дронову атаку: деталі
Літак F-16 у повітрі. Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Верзілова Єлизавета - редактор

В ніч на 24 липня, російські сили здійснили нову серію атак дронами на об'єкти в Україні поблизу кордону з Румунією в Тульчинському повіті. У відповідь на ці події Міністерство оборони Румунії посилило заходи з моніторингу та спостереження за своїм небом та підняло у повітря винищувачі F-16.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Румунії.

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Допис Міноборони Румунії щодо нічної атаки. Фото: скриншот

"О 2:19 два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. Два літаки повернулися на базу близько 4:20 ранку", — йдеться у повідомленні відомства.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність попередження населення Тульчинського повіту. У результаті були організовані пошукові роботи в районі населеного пункту Плауру для виявлення можливих уламків дронів на території Румунії, які продовжуються і сьогодні.

Атака дронами по Румунії
Наслідки атаки села Плауру. Фото: скриншот

Румунські військові також знаходяться у постійному контакті зі структурами НАТО та інформують союзників про ситуацію в режимі реального часу. Метою цих дій є забезпечення своєчасного реагування на будь-які потенційні загрози для національної території.

Нічна дронова атака  на Україну

Нагадаємо, що вночі 24 липня росіяни завдали удару по Румунії. Ірано-російський дрон "Шахед-136" здійснив атаку в районі села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл — на місці влучання виникла пожежа. 

Також ми писали, що в Ізмаїлі один з безпілотників влучив по п'ятиповерхівці. В результаті атаки є постраждалі — їх госпіталізовано. Також прокуратура фіксує руйнування цивільної та портової інфраструктури.

Одеса пожежа Румунія Одеська область Новини Одеси дрон Шахід-136 дрони атака F-16

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