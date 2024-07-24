В Румунії відреагували на дронову атаку: деталі

Румунія посилює контроль над своїм небом — реакція на обстріл Одещини
В ніч на 24 липня, російські сили здійснили нову серію атак дронами на об'єкти в Україні поблизу кордону з Румунією в Тульчинському повіті. У відповідь на ці події Міністерство оборони Румунії посилило заходи з моніторингу та спостереження за своїм небом та підняло у повітря винищувачі F-16.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони Румунії.
"О 2:19 два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. Два літаки повернулися на базу близько 4:20 ранку", — йдеться у повідомленні відомства.
Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність попередження населення Тульчинського повіту. У результаті були організовані пошукові роботи в районі населеного пункту Плауру для виявлення можливих уламків дронів на території Румунії, які продовжуються і сьогодні.
Румунські військові також знаходяться у постійному контакті зі структурами НАТО та інформують союзників про ситуацію в режимі реального часу. Метою цих дій є забезпечення своєчасного реагування на будь-які потенційні загрози для національної території.
Нічна дронова атака на Україну
Нагадаємо, що вночі 24 липня росіяни завдали удару по Румунії. Ірано-російський дрон "Шахед-136" здійснив атаку в районі села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл — на місці влучання виникла пожежа.
Також ми писали, що в Ізмаїлі один з безпілотників влучив по п'ятиповерхівці. В результаті атаки є постраждалі — їх госпіталізовано. Також прокуратура фіксує руйнування цивільної та портової інфраструктури.
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