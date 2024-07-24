В Румынии отреагировали на дроновую атаку: детали

Самолет F-16 в воздухе. Фото: US Air Force / Senior Airman Taylor Crul

В ночь на 24 июля, российские силы совершили новую серию атак дронами на объекты в Украине вблизи границы с Румынией в Тульчинском уезде. В ответ на эти события Министерство обороны Румынии усилило меры по мониторингу и наблюдению за своим небом и подняло в воздух истребители F-16.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Румынии.

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Сообщение Минобороны Румынии по ночной атаке. Фото: скриншот

"В 2:19 два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели из 86-й авиабазы Борча для мониторинга воздушной обстановки. Два самолета вернулись на базу около 4:20 утра" , — говорится в сообщении ведомства.

Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости предупреждения населения Тульчинского уезда. В результате были организованы поисковые работы в районе населенного пункта Плаура для выявления возможных обломков дронов на территории Румынии, которые продолжаются и сегодня.

Последствия атаки села Плаура. Фото: скриншот

Румынские военные также находятся в постоянном контакте со структурами НАТО и информируют союзников о ситуации в режиме реального времени. Целью этих действий является обеспечение своевременного реагирования на любые потенциальные угрозы национальной территории.

Ночная дроновая атака на Украину

Напомним, что ночью 24 июля россияне нанесли удар по Румынии. Ирано-российский дрон "Шахед-136" совершил атаку в районе села Плауру, расположенного в 300 метрах от порта Измаил — на месте попадания возник пожар.

Также мы писали, что в Измаиле один из беспилотников попал по пятиэтажке . В результате атаки есть пострадавшие — они госпитализированы. Также прокуратура фиксирует разрушение гражданской и портовой инфраструктуры.