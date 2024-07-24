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Дрон влучив у житловий будинок — деталі нічної атаки на Одещину

24 липня 2024 09:28
Верзілова Єлизавета - редактор
Наслідки атаки на Одещину: в Ізмаїлі сталось влучання
В Ізмаїлі ворожий дрон влучив у будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура
Верзілова Єлизавета - редактор

Цієї ночі внаслідок масованої дронової атаки на Одещині стались руйнування припортової та цивільної інфраструктури. Також один із безпілотників влучив у житловий будинок в Ізмаїлі — є постраждалі. Прокуратура вже фіксує наслідки чергового злочину росіян проти мирного населення України.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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В наслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок — сходової клітини та фасадної частини без послідуючого загорання, а також вибуховою хвилею повибивало вікна.  Трьох людей із пораненнями різного ступеню тяжкості госпіталізували. Також через атаку припортової інфраструктури пошкоджено низку будівель та вантажний автотранспорт.

Влучання в Ізмаїлі 24 липня
В Ізмаїлі влучив дрон в будинок. Фото: Родіон Абашев.

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу", — йдеться у повідомленні відомства. 

Прокуратура почала роозслідування
Прокуратура працює на місці. Фото: Одеська обласна прокуратура

Домога для постраждалих

У райдержадміністрації Ізмаїлу зазначили, що у разі пошкодження або руйнування житла внаслідок збройної агресії РФ проти України містянам необхідно звернутись до чергових спеціалістів Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

Графік роботи: 

  • з 8.00 до 20.00 без вихідних .

Телефон для зв'язку: 

  • (04841) 7-52-21, 
  • (098) 831-36-63.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни завдали удару по Румунії. Ірано-російський дрон "Шахед-136" здійснив атаку в районі села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл.

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