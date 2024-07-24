Наслідки атаки на Одещину: в Ізмаїлі сталось влучання

В Ізмаїлі ворожий дрон влучив у будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Цієї ночі внаслідок масованої дронової атаки на Одещині стались руйнування припортової та цивільної інфраструктури. Також один із безпілотників влучив у житловий будинок в Ізмаїлі — є постраждалі. Прокуратура вже фіксує наслідки чергового злочину росіян проти мирного населення України.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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В наслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок — сходової клітини та фасадної частини без послідуючого загорання, а також вибуховою хвилею повибивало вікна. Трьох людей із пораненнями різного ступеню тяжкості госпіталізували. Також через атаку припортової інфраструктури пошкоджено низку будівель та вантажний автотранспорт.

В Ізмаїлі влучив дрон в будинок. Фото: Родіон Абашев.

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу", — йдеться у повідомленні відомства.

Прокуратура працює на місці. Фото: Одеська обласна прокуратура

Домога для постраждалих

У райдержадміністрації Ізмаїлу зазначили, що у разі пошкодження або руйнування житла внаслідок збройної агресії РФ проти України містянам необхідно звернутись до чергових спеціалістів Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.

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Нагадаємо, що цієї ночі росіяни завдали удару по Румунії. Ірано-російський дрон "Шахед-136" здійснив атаку в районі села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл.