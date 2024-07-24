Наслідки атаки на Одещину: в Ізмаїлі сталось влучання

Дрон влучив у житловий будинок — деталі нічної атаки на Одещину
Цієї ночі внаслідок масованої дронової атаки на Одещині стались руйнування припортової та цивільної інфраструктури. Також один із безпілотників влучив у житловий будинок в Ізмаїлі — є постраждалі. Прокуратура вже фіксує наслідки чергового злочину росіян проти мирного населення України.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
В наслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок — сходової клітини та фасадної частини без послідуючого загорання, а також вибуховою хвилею повибивало вікна. Трьох людей із пораненнями різного ступеню тяжкості госпіталізували. Також через атаку припортової інфраструктури пошкоджено низку будівель та вантажний автотранспорт.
"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу", — йдеться у повідомленні відомства.
Домога для постраждалих
У райдержадміністрації Ізмаїлу зазначили, що у разі пошкодження або руйнування житла внаслідок збройної агресії РФ проти України містянам необхідно звернутись до чергових спеціалістів Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради.
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Нагадаємо, що цієї ночі росіяни завдали удару по Румунії. Ірано-російський дрон "Шахед-136" здійснив атаку в районі села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл.
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