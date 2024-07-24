Последствия атаки на Одесчину: в Измаиле произошло попадание

В Измаиле вражеский дрон попал в дом. Фото: Одесская областная прокуратура

Этой ночью в результате массированной дроновой атаки в Одесской области произошло разрушение припортовой и гражданской инфраструктуры. Также один из беспилотников попал в жилой дом в Измаиле — есть пострадавшие. Прокуратура уже фиксирует последствия очередного преступления россиян против мирного населения Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры .

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В результате ночной атаки произошло попадание в жилое пятиэтажное здание — лестничной клетки и фасадной части без последующего возгорания, а также взрывной волной выбило окна. Трех человек с ранениями разной степени тяжести госпитализировали. Также из-за атаки припортовой инфраструктуры поврежден ряд зданий и грузовой автотранспорт.

В Измаиле попал дрон в дом. Фото: Родион Абашев.

"Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах происшествия работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, фиксирующими последствия обстрела", — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура работает на месте. Фото: Одесская областная прокуратура

Помощь для пострадавших

В райгосадминистрации Измаила отметили, что в случае повреждения или разрушения жилья в результате вооруженной агрессии РФ против Украины горожанам необходимо обратиться к очередным специалистам Управления жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета.

График работы:

с 8.00 до 20.00 без выходных.

Телефон для связи:

(04841) 7-52-21,

(098) 831-36-63.

Напомним, что этой ночью россияне нанесли удар по Румынии. Ирано-российский дрон "Шахед-136" совершил атаку в районе села Плауру, расположенном в 300 метрах от порта Измаил.