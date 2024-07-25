В Румынии раздавалась тревога из-за дроновой атаки россиян: подробнее

За последние месяцы в румынской Тулче обнаружили несколько фрагментов беспилотника. Фото: Digi24

Ночью на 25 июля российские оокупанты второй раз подряд атаковали Румынию дронами, вызвав новую волну тревоги среди жителей северного уезда Тулча. Сегодня румынские граждане снова получили сообщение системы RO-Alert о возможности падения обломков дронов на их территорию.

Об этом пишет румынское издание Digi.24.

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Российские дроны на территории Румынии

Около 01:20 ночи Инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ISU) Тулча направил сообщение, что информировало население о возможности падения обломков дронов, которые, вероятно, были сбиты или повреждены во время российских атак на Украину.

"Мы четко даем понять, что территория нашей страны не является объектом атак Российской Федерации, и эти сообщения направлены для информирования населения о том, что существует вероятность падения объектов от поражения беспилотных летательных аппаратов. на территории Румынии", — отметили представители ISU Тулча.

Министерство обороны Румынии также сообщило, что два истребителя F-16 вылетели для мониторинга ситуации в воздухе. Был начат поиск возможных обломков, упавших на румынскую территорию, однако пока никаких объектов не обнаружено.

Напомним, что вчера ночью российские захватчики совершили новую серию атак дронами вблизи границы с Румынией. В ответ на эти события Министерство обороны соседней страны подняло в воздух истребители F-16.

Мы также писали, что ирано-российский дрон типа Shahed-136 совершил атаку в районе румынской деревни Плауру, расположенной в 300 метрах от порта Измаил. На месте попадания возник пожар.