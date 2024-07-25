Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россия атаковала Румынию — в стране НАТО снова звучал сигнал тревоги arrow

Россия атаковала Румынию — в стране НАТО снова звучал сигнал тревоги

25 июля 2024 11:26
Верзилова Єлизавета - редактор
В Румынии раздавалась тревога из-за дроновой атаки россиян: подробнее
За последние месяцы в румынской Тулче обнаружили несколько фрагментов беспилотника. Фото: Digi24
Верзилова Єлизавета - редактор

Ночью на 25 июля российские оокупанты второй раз подряд атаковали Румынию дронами, вызвав новую волну тревоги среди жителей северного уезда Тулча. Сегодня румынские граждане снова получили сообщение системы RO-Alert о возможности падения обломков дронов на их территорию.

Об этом пишет румынское издание Digi.24.

Читайте также:
Две ночи подряд на территории Румынии – дроны
Дроны на территории Румынии. Фото: скриншот статьи

Российские дроны на территории Румынии

Около 01:20 ночи Инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ISU) Тулча направил сообщение, что информировало население о возможности падения обломков дронов, которые, вероятно, были сбиты или повреждены во время российских атак на Украину.

"Мы четко даем понять, что территория нашей страны не является объектом атак Российской Федерации, и эти сообщения направлены для информирования населения о том, что существует вероятность падения объектов от поражения беспилотных летательных аппаратов. на территории Румынии", — отметили представители ISU Тулча.

Министерство обороны Румынии также сообщило, что два истребителя F-16 вылетели для мониторинга ситуации в воздухе. Был начат поиск возможных обломков, упавших на румынскую территорию, однако пока никаких объектов не обнаружено.

Напомним, что вчера ночью российские захватчики совершили новую серию атак дронами вблизи границы с Румынией. В ответ на эти события Министерство обороны соседней страны подняло в воздух истребители F-16.

Мы также писали, что ирано-российский дрон типа Shahed-136 совершил атаку в районе румынской деревни Плауру, расположенной в 300 метрах от порта Измаил. На месте попадания возник пожар.

Одесса война российские войска НАТО россияне Одесская область Новости Одессы дрон Шахид-136 атака Румуния

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца