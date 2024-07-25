В Румынии раздавалась тревога из-за дроновой атаки россиян: подробнее

Россия атаковала Румынию — в стране НАТО снова звучал сигнал тревоги
Ночью на 25 июля российские оокупанты второй раз подряд атаковали Румынию дронами, вызвав новую волну тревоги среди жителей северного уезда Тулча. Сегодня румынские граждане снова получили сообщение системы RO-Alert о возможности падения обломков дронов на их территорию.
Об этом пишет румынское издание Digi.24.
Российские дроны на территории Румынии
Около 01:20 ночи Инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ISU) Тулча направил сообщение, что информировало население о возможности падения обломков дронов, которые, вероятно, были сбиты или повреждены во время российских атак на Украину.
"Мы четко даем понять, что территория нашей страны не является объектом атак Российской Федерации, и эти сообщения направлены для информирования населения о том, что существует вероятность падения объектов от поражения беспилотных летательных аппаратов. на территории Румынии", — отметили представители ISU Тулча.
Министерство обороны Румынии также сообщило, что два истребителя F-16 вылетели для мониторинга ситуации в воздухе. Был начат поиск возможных обломков, упавших на румынскую территорию, однако пока никаких объектов не обнаружено.
Напомним, что вчера ночью российские захватчики совершили новую серию атак дронами вблизи границы с Румынией. В ответ на эти события Министерство обороны соседней страны подняло в воздух истребители F-16.
Мы также писали, что ирано-российский дрон типа Shahed-136 совершил атаку в районе румынской деревни Плауру, расположенной в 300 метрах от порта Измаил. На месте попадания возник пожар.
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