В Румынии обнаружили обломки российских дронов: заявление Минобороны

Обломки российских беспилотников. Иллюстративное фото: ГНСУ

На территории Румынии обнаружены новые фрагменты российских беспилотников в районе Чаталкиой уезда Тулча. Эти обломки рухнули после атак российских войск на порты и объекты гражданской инфраструктуры Одесской области.

Об этом сообщили в Минобороны Румынии.

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Заявление Минобороны Румынии. Фото: скриншот

Заявление Минобороны Румынии

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что обломки также были обнаружены вблизи населенных пунктов Плаура и Периправа. Они были обнаружены вне населенных пунктов, поэтому никто не пострадал. Минобороны Румынии информирует союзников о ситуации и осуждает нападения РФ на украинскую инфраструктуру как нарушение международного права.

"Что касается других сфер поражения, о которых упоминалось в публичном пространстве по поводу возможного падения фрагментов беспилотников, таких как Никулицел или Килия, исследование не подтвердило их наличие", — говорится в сообщении.

Министерство национальной обороны в режиме реального времени информировало и информирует союзнические структуры о ситуациях, вызванных атаками, оставаясь с ними на постоянной связи. Кроме того, страна резко осудила атаки оккупантов на украинскую инфраструктуру.

"Мы также повторяем решительное осуждение нападений, совершенных Российской Федерацией на некоторые цели и элементы украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права", — отметили в Минобороны Румынии.

Напомним, что на прошлой неделе в Румынии раздавались сигналы воздушной тревоги из-за российской атаки на юг Одесчины, а некоторые из дронов пересекли границу страны. Обломки беспилотников были обнаружены на румынской территории.