На Одещині 10-річний хлопчик отримав черепно-мозкову травму після наїзду вантажного поїзда

Поїзд, який наїхав на дитину. Фото: Нацполіція

На Одещині 10-річний хлопчик вийшов на залізничні колії перед вантажним поїздом і отримав черепно-мозкову травму. Дитину госпіталізували, а батьки, які вже потрапляли в поле зору поліції, знову можуть бути притягнуті до відповідальності.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

За інформацією поліції, хлопчик, який мешкає в селі Володимирівка, самовільно залишив дім о 4 ранку, коли батьки спали, і вийшов на залізничні колії неподалік від села. Машиніст вантажного потяга вчасно помітив дитину, подав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вдалося. Медики оперативно госпіталізували хлопчика до лікарні, де йому діагностували черепно-мозкову травму. Стан дитини на момент госпіталізації залишається серйозним.

Що кажуть батьки дитини

Батьки хлопчика, які виховують ще п'ятьох дітей, розповіли, що їхній молодший син має легку розумову відсталість і вже неодноразово тікає з дому. Цього разу він зумів покинути оселю через незамкнені двері, про що батьки дізналися лише вранці від поліцейських. У поліції зазначають, що родина вже була в полі зору правоохоронців. На початку липня ця дитина уже втікала з дому, і правоохоронці повернули його, склавши на матір протокол за ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення умов життя та виховання дітей. Цей випадок знаходиться на розгляді в суді.

Яке покарання за невиконання батьківських обов'язків

Поліцейські склали протокол на матір за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд може накласти штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень або винести попередження.